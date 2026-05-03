「天皇賞（春）・Ｇ１」（３日、京都）

ゴールデンウイークいかがお過ごしですか？

私は衣替えをしていたら、いろんな上着のポッケから外れ馬券が出てきて、なんとも言えない気持ちになりました（笑）。

そんないつも通りの日々ですが、火曜はお仕事終わりに「武豊４０周年展覧会」へ。東京開催になりようやく行けたー♪

偉大すぎる武さんの歴史、ＧＩ・８４勝すべてのゴールシーンは本当に圧巻で。スペシャルウィークやキタサンブラック、ディープインパクトなど、私が競馬に出会う前の映像を大画面でたくさん見られたのもとても楽しかったです！種牡馬としてしか知らなかったので、「こんな走りだったんだ〜！！」ってワクワクが止まらず。ダービーのアニメは、泣くのを我慢しながら３回見ました！

帰りにずっと気になっていた「ユタカレー」を購入。ＶＴＲで見たキズナとのエピソードに感動してキズナの限定アイドルホースも連れて帰りました！

連休後半も楽しんでいきましょう♡

という前振りでしたが…天皇賞・春は武さんが乗るアドマイヤテラではなく、クロワデュノールを本命にします。やはり強い４歳世代の代表格で能力は高い。休み明けだった前走の大阪杯も良化途上かなという状態であの勝ち方でした。

その大阪杯は返し馬の段階で銅像のような馬体にホレボレしました♡このレースを連覇しているキタサンブラックがお父さんなら距離も大丈夫でしょう。軸として信頼します！

距離という点では一日の長がありそうで、武さんが乗るアドマイヤテラも当然、外せませんが、牝馬の２頭も気になっています。阪神大賞典で本命にしていたアクアヴァーナルは京都は５戦オール連対で３０００メートルでも３戦すべて２着以内と適性が高いです。

ホーエリートもなかなか牝馬が勝てないと言われてきたステイヤーズＳを３９年ぶりに勝ちました。前走のダイヤモンドＳは少し掛かってしまったうえに、あぶみが外れるアクシデントもあっての５着。天皇賞・春も牝馬の好走が難しいレースですが、そろそろ…という気がしています。

馬券はまずクロワデュノールの単勝。そして、３連複はフォーメーションで買います。１列目にクロワ、２列目にはアドマイヤ、アクア、ヘデントールの３頭、そして３列目にはさらにタガノデュード、ホーエリートを加えた５頭で計９点。あとはクロワからその５頭への馬連です。

さあ、名勝負を見届けましょう！