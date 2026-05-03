イングランドの2部チャンピオンシップ第46節が行われ、イプスウィッチはホームでクイーンズ・パーク・レンジャーズと対戦した。



3分、ジョージ・ハーストの得点で幸先よく先制すると、9分にはジェイデン・フィロジーンに追加点が生まれる。



10分で2つのリードを得たイプスウィッチは試合を優位に進め、85分ケイシー・マカティアのダメ押し弾でスコアを3-0とし、勝利を飾った。





この白星でイプスウィッチのプレミアリーグ昇格が決定。19位で終わった24-25シーズン以来、1年での返り咲きとなった。歓喜に沸くイプスウィッチはお祭り騒ぎ。SNSではイプスウィッチの選手がロッカールームでシャンパンファイトする様子が見られるが、そこにはクラブの少数株主であるエド・シーラン氏の姿もあった。同氏はイプスウィッチのあるサフォーク州出身で、2024年に少数株主となっている。SNS上ではクラブの指揮官であるキーラン・マッケナ監督と肩を組んで選手たちと自身のヒット曲である「The A Team」 を熱唱するエド・シーラン氏の様子が確認できる。