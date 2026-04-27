▼3着ケイアイアギト（鮫島駿）ドバイ遠征がかなわず、長距離輸送もある中でいい状態でした。少し距離が長いかなと思うが、力があるので最後まで振り絞って走ってくれた。

▼4着ソルチェリア（幸）4角までいい雰囲気だったが、伸び切れませんでした。緩さがあるのでこれからの成長に期待したいです。

▼5着シャローファースト（菱田）重賞でも持ち味を発揮してくれました。この経験が次につながればと思います。

▼6着ガウラディスコ（松若）ペースは速かったが、この馬の形で運べた。以前より内容も良くなっているし、この競馬を続けていけば楽しみです。

▼7着コロナドブリッジ（松山）初めてのダートでキックバックをかぶるのが嫌だったので先行しました。ダートは合っていると思います。

▼9着ストロングエース（秋山）直線で手前を替えず、道中から右にもたれる面が厳しかった。

▼10着セイントエルモズ（吉村）想定していたよりポジションは取れましたが、勝負どころから思ったほど動けなかった。

▼11着ヴィエントデコラ（浜中）強いメンバーでも上手に走ってくれた。

▼12着サイモンゼスト（酒井）もう少し自分の形に持ち込めれば、いつか爆発する可能性を秘めていそうです。