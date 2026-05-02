「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）

４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝が元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝を判定３−０（１１６−１１２、１１５−１１３、１１６−１１２）で下し、防衛に成功した。通算成績を３３勝（２７ＫＯ）とした。中谷はキャリア初黒星で３２勝（２４ＫＯ）１敗となった。

試合前、井上に批判的な投稿で波紋を呼んだＷＢＡフェザー級５位の亀田京之介（２７）＝ＭＲ＝は試合後、「おそらくフェザー上げてくるやろうから、俺がチャンピオンになってるから、やる事になるやろうな！必ず勝つ！」と将来的な対戦に意欲をみせた。

しかし、コメント欄などでは「もうええってマジで」、「相手にされんやろ」と冷ややかな声がならんだ。

試合前には「井上何をバンテージの事でゴタゴタゆーとんねん笑 お前ピカソの時言われて嫌やったんやろ？笑同じ事してるやんけ バンテージなんかほぼ変わらんから 勝つ奴は何しても勝つ 負ける奴は何しても負ける！もー試合前から負けてるやん チャンピオンならドシッとしとけよ情けない」（原文ママ）と綴り、ボクシングファンからは「黙っていてもらえませんか」、「炎上商法でしか自分を売れないのでしょうか？」、「同じ土俵に立ってない奴が」と厳しい声が寄せられていた。