脚本家の三谷幸喜氏と安住紳一郎アナウンサーが司会を務めるＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・後１０時）が２日、放送され、虫垂炎手術のため休養していた元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏がコメンテーターとして復帰した。

この日の番組冒頭、安住アナが「コメンテーターの菊間さんですが、２週間ほどお仕事をお休みしてたんですけれども、今日からメディアの仕事も元に戻るということで。虫垂炎だったと聞いたんですが、本当ですか？」と聞くと、笑顔を浮かべた菊間氏は「ウソじゃないですよ。本当です」と返答。

「最初はなんだか分からなくて、三谷さんと『アニサキスかも？』とかやり取りしてて。あまりに痛くて病院に行ったら『虫垂炎です』って言われて、すぐ手術ってことになったんです」と説明。ここで三谷氏が「僕のお芝居を見に来る日だったんです。キャンセルして。よっぽど見たくないのかと思って、どういうことなのかなと思いました」とツッコミ。

安住アナが「まだ本調子ではない？」と聞くと、菊間氏は「まだ笑い過ぎると痛かったりとか。おなかに力を入れると痛いので、ゆっくり復帰してます」と答えていた。