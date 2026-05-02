小山宙哉による漫画『宇宙兄弟』（講談社）が6月11日（木）発売の『モーニング』にて連載完結予定。これを記念し、TVアニメ『宇宙兄弟』全99話がYouTubeにて順次無料配信される。

【画像】YouTubeにてアニメ宇宙兄弟が無料配信

『宇宙兄弟』は、6月11日発売の『モーニング』にて連載完結予定。最終第46巻は7月23日に発売される。記念して、講談社が運営するYouTubeチャンネル「フル☆アニメTV」にて、TVアニメ『宇宙兄弟』全99話が順次無料配信される。

【1～26話】を本日5月1日から5月31日まで、【27～51話】を5月22日から6月22日まで、【52～75話】を6月12日から7月12日まで、【76～99話】を7月3日から8月3日までの期間限定配信となる。

『宇宙兄弟』は幼い日、宇宙飛行士になると星空に約束を交わした兄弟、六太と日々人の物語。2025年、弟・日々人は約束どおり宇宙飛行士となり、月でのミッションクルーとなっていた。一方、兄・六太は上司とのケンカで頭突き、会社をクビになる…そこへ、六太に日々人から一通のメールが届く。「二人で宇宙へ行く」―――幼い日の約束に突き動かされるように、六太は再び宇宙を目指す。約束の宙（そら）を目指す、宇宙兄弟の物語。

■TVアニメ『宇宙兄弟』（全99話）配信スケジュール【1～26話】2026年5月1日（金）AM0:00～5月31日（日）23:59【27～51話】2026年5月22日（金）AM0:00～6月22日（月）23:59【52～75話】2026年6月12日（金）AM0:00～7月12日（日）23:59【76～99話】2026年7月3日（金）AM0:00～8月3日（月）23:59

(c)小山宙哉・講談社／読売テレビ・A-1 Pictures

（文＝リアルサウンド ブック編集部）