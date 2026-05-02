サナからお菓子に目がないと暴露されたモモ！MISAMO、渋谷のアイウエアイベントに登場

ガールズグループTWICEの日本人メンバーユニットMISAMOが、渋谷に君臨した。

去る5月1日、TWICEのミナ、サナ、モモが、渋⾕キューズ スクランブルホールで開催された、アイウエアブランドJINSの姉妹ブランド「RIM」の記念イベント「RIM loves MISAMO Ambassador＆Pop-up Launch Event」に登場した。

【写真】危険な丈にハラハラ…サナのしゃがみSHOT

MISAMOをRIMのブランドアンバサダーに起⽤したことを記念して、期間限定ストア「RIM loves MISAMO POPUP-STORE」を⼤阪と東京の2都市でオープン。

東京のストアのオープン初日を記念したイベントでは、MISAMOがそれぞれ愛⽤する、お気に⼊りのRIMのファッションアイウエアを着⽤し、アイウエアにフォーカスしたポーズで登場した。

（画像提供＝株式会社TANK）MISAMO

3人はミラーを覗き込んでかけ姿をチェックしながら、互いに似合うアイウエアを選び合った。まるでプライベートの買い物のように「このサングラスとか似合いそう！」「仕事ができそう」といった会話を交えながら、⾃由に試着を楽しむ様⼦が⾒られた。

また、トークでは、メガネにちなんで、MISAMOの「目がねー（ない）！」ものに関する話で盛り上がった。ミナは、「サナちゃんはチャームをとてもたくさん持っていて、ワールドツアー中にも、海外でお店に⾏ってたくさん集めているのを⾒て、⽬がねーって感じる」と明かした。

また、サナは「モモちゃんは、カバンのなかにいつもパンパンにお菓⼦が⼊っているイメージで、新しいものや、いつも⾷べているお菓⼦がカバンのなかから出てくるのを⾒ると、お菓⼦に⽬がねーなって思う」とモモの可愛らしい一面を語った。

これに対し、モモは「最近は差し⼊れで⼋つ橋をいただいたが、⽣⼋つ橋が⼤好きなので、⼀瞬で⾷べてしまった」と付け加えた。

（画像提供＝株式会社TANK）MISAMO

最後に、モモは、「みーたん（ミナの愛称）は最近ネイルにすごくハマっていて、セルフネイルをして本当にすごいなと思うので、ネイルに⽬がねーと思う」と伝えた。

なお、期間限定ストア「RIM loves MISAMO Ambassador＆Pop-up Launch Event」は、4月24日〜5月24日に大阪・ルクア イーレにて、5月1〜20⽇に東京・渋⾕スクランブルスクエアにて開催中だ。