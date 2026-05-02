日本テレビでシーズンごとに放送している新感覚音楽ドキュメントバラエティー番組「うぶごえ」。これまでの5回の放送では、令和のJ-POPを牽引する「ボカロP（コンポーザー）」「絵師」「シンガー」の3つの才能を番組がマッチングさせ、毎回異なるテーマに基づき新たな楽曲作品を作り上げ、次なるヒット曲が生み出される瞬間に密着してきた。

そんなうぶごえの特別編「うぶごえ+」を日本中央競馬会（JRA）の提供で、5月の毎週日曜日、21時54分から放送する（関東）。初回は5月3日から5月24日までの全4回の連続放送となる。

今回番組でマッチングしたアーティストとして、コンポーザーに起用されたのは雨良 Amala（アマラ）。2025年3月リリースの「ダイダイダイダイダイキライ」のミュージックビデオは2026年4月時点で5,200万回再生を突破している。

イラストレーターには、ダークなイラストからキラキラとした幻想的な色遣いまで、幅広い作風で活躍する村カルキが。

シンガーには、「盛れ！ミ・アモーレ」がSNS・配信で大ヒット中のJuice=Juice 段原瑠々と、歌い手として、独自のガナリヴォイスで様々な楽曲を歌唱し、YouTubeチャンネルの登録者数100万人を超える超学生が決定。

頂＜いただき＞をテーマに、4名のコラボレーションで、楽曲およびミュージックビデオを制作。4週連続で、完成されるまでの制作過程に密着していく。

「うぶごえ+」の放送に向けて制作された楽曲は、本番組内で放送される日本中央競馬会（JRA）のオリジナルCMで使用されることも決定した。

◆出演者

コンポーザー：

・雨良 Amala（アマラ）

中毒性のあるメロディーと力強いサウンドを軸に様々なジャンルの要素を取り入れ、独自の世界観を表現した楽曲を数多く制作。昨年末には「バゥムクゥヘン・エンドロゥル」を公開し、今年1月に公開したセルフカバーバージョンも公開から10日間で130万再生を突破。アーティストへの楽曲提供も行うなど、活動の幅を広げている。

シンガー：

・段原瑠々（Juice=Juice）

2017年ハロプロ研修生の活動を経てJuice=Juiceに加入。2024年6月リーダーに就任。圧倒的な歌唱力と力強さ、繊細さを両立したボーカルが魅力。“歌で魅せるアイドル”としてソロでも活躍の場を広げている。

・超学生

2001年生まれの注目の歌い手。YouTubeでの総再生数は7億以上。チャンネル登録者数は100万人を突破。ベネチアンマスク越しに覗く端正な顔立ちと、それに相反するような“ガナリヴォイス”が話題沸騰中。

イラストレーター：

・村カルキ

千葉県在住のイラストレーター＆キャラクターデザイナー。3年間ソーシャルゲームのイラスト制作会社に勤務した後、フリーランスに転身。現在は株式会社ninelive.に所属している。

◆放送日時

5月の毎週日曜日 21:54〜22:00 （関東） 計4回

5月3日（日）、5月10日（日）、5月17日（日）、5月24日（日）

◆番組公式Ｘ

@ntv_ubugoe

◆番組公式ホームページ

https://www.ntv.co.jp/ubugoe/