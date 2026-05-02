ＮＨＫ「あさイチ」が１日、放送され、ウッチャンナンチャン・内村光良が『プレミアムトーク』のコーナーにゲスト出演した。

午前９時すぎ、『特選！エンタ』のコーナーに登場したのは、デビュー３０周年の女性グループ「ＭＡＸ」。いきなり「ＧＥＴ ＭＹ ＬＯＶＥ」（９６年）をキレッキレのダンスと歌で披露し、高校時代、カラオケで歌いまくっていたという鈴木奈穂子アナウンサーは「イェ〜イ！」と大喜び。内村は「ぜんっぜん変わんないですね、ぜんっぜん！」とアラフィフの４人に驚いた。

その後も高いヒールの靴で、７分５０秒の６曲メドレーをパフォーマンス。内村は「あれでよく歌うね」、鈴木アナは「すご〜い！すごい！すごい！」と大興奮だった。

ＳＮＳ上でも「たまたまＮＨＫにしたら、ＭＡＸが歌っていた！いまだにキレッキレでカッコよく羨ましかった！」「ＮＨＫつけたらＭＡＸが歌っててびびった」「ＮＨＫ見てたらＭＡＸ出てきて激上がり」「今朝のあさイチのＭＡＸ観て高まってる」「今朝のあさイチ、ＭＡＸ６曲メドレーやばいな！！！」「ＮＨＫの朝の番組でＭＡＸが出ていた。もう３０年とか活動してるんだね！歌いながら完璧に踊っているし、体型も昔のまんま！」「結成して３０年以上なのに現役すぎるの凄い」など多くの声があがる反響となっている。