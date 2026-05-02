北海道・旭山動物園の焼却炉で、妻の遺体を焼くなどした疑いで職員の男が逮捕された事件。男が犯行後、笑顔で勤務する姿をJNNのカメラが捉えていました。

【写真で見る】犯行から6日後、職場で同僚と談笑する鈴木達也容疑者（33）

犯行後、笑顔で勤務する鈴木容疑者の姿が…事件発覚日も“普通”に出勤

北海道・旭山動物園の職員・鈴木達也容疑者（33）。動物園の中にある焼却炉で妻・由衣さんの遺体を損壊した疑いで、4月30日に逮捕されました。

これはJNNが旭山動物園を取材した際の映像に映っていた鈴木容疑者の姿です。撮影日は4月6日。犯行があったとされる日の6日後です。

鈴木容疑者は他の職員と朝のミーティングに参加。同僚と談笑し、カメラの前で笑顔を見せていました。

現場にいたディレクターによると、職場は和やかな雰囲気で、鈴木容疑者に変わった様子は無し。鈴木容疑者は、ディレクターの挨拶に「おはようございます」と“普通”に返してきたそうです。

さらに鈴木容疑者は事件が発覚した日も“普通”に出勤。しかし4月末は、こんな時間帯に動物園に現れていました。

鈴木容疑者（逮捕前の任意聴取）

「動物園の営業時間外の夜間に遺体を遺棄した」

逮捕前の任意聴取で、このような趣旨の話をしていた鈴木容疑者。

その後の捜査関係者への取材で、鈴木容疑者が動物園を車で訪れたうえ、大きな荷物を降ろしている様子が園内の防犯カメラに映っていたことが新たにわかりました。

撮影日は3月31日の午後9時ごろ。警察は、このとき鈴木容疑者が妻・由衣さんの遺体を運んだとみています。

動物園内からは由衣さんのものとみられるスマホも見つかったということです。

しかし、鈴木容疑者は近所の人に対し…

鈴木容疑者

「妻は遊びに行っている」

近所の人は鈴木容疑者の様子を不審に感じていました。

近所に住む人

「1週間後に『まだ帰ってこないの？あなた嘘ついてるんじゃないの？入院してるんじゃないの？』と聞いたら、『いやいや、そんなことない』と言った。なんか暗そう。私の顔をじっと見なかったし、目をそらした」

この時には、すでに動物園の焼却炉に遺棄されていたとみられる、妻の由衣さん。

鈴木容疑者とは大学時代、同じサークルに所属し、交際していたといいます。由衣さんはサークルのプロフィールブックに“将来の家庭”について、こう書き残していました。

妻・由衣さんの書き込み

「好きな人いる？」

「YES」



「付き合ってる？」

「YES」



「家庭はきっと明るくにぎやかになるでしょう」

「来るか迷った」旭山動物園は2日遅れで夏期営業開始

4月23日、由衣さんの親族からの警察への相談で発覚した今回の事件。警察は、その3日後から鈴木容疑者の自宅の捜索を始めていました。

逮捕から一夜、近くに住む人は…

近隣住民

「現場検証してると散歩出にくいとか、子どもたちもストレスが溜まってたんじゃないかなと思う」

「親の立場として考えたら、いかなる心情で親御さんたち過ごしているのか」

喜入友浩キャスター

「捜査の影響で2日遅れの夏の営業開始となりましたが、ご覧の通り、駐車場は多くの車で埋め尽くされています」

鈴木容疑者が働いていた旭山動物園。2日遅れで夏の開園日を迎えました。動物との触れ合いを楽しむ子どもたちの姿が見られました。

岐阜県から来たお客さん

「ちょっとショックだった。どうしようか迷った、来るのも」

旭川市内から来たお客さん

「すごく小さな時から来ていて、職員さんがそういう容疑をかけられてしまったというのはショックだったが、これから色々わかってくると思うので、それはそれで割り切っている」

旭川市民

「風評被害とか、そんなのは関係ないと思う。私たちも一生懸命来て、盛り上げてあげたいと思う」

逮捕前の任意の調べで、妻の殺害についてもほのめかしている鈴木容疑者。警察は殺人の可能性も視野に捜査を進める方針です。