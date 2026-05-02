国内外で絶大な人気を誇る岩明均氏の漫画「寄生獣」の歩みを辿る過去最大規模の原画展「寄生獣展」が６月６日から神奈川県横浜市の「ＹＯＫＯＨＡＭＡ ＣＯＡＳＴ」で開催される。

目玉は、岩明氏によって精緻に描き込まれた４００点以上の「生原画」。連載当時の生の原稿を通じ、作品の圧倒的な熱量と世界観を再体験できる。会場では、開催を記念した限定グッズも多数用意。ハズレなしの「寄生獣展 展くじ」をはじめ、劇中に登場する寄生生物「ミギー」をあしらった指輪やぬいぐるみ、食器など、作品の個性を活かした遊び心あふれるラインナップがそろう。

また、物販では１会計あたり５０００円（税込）以上の購入者には、肩にかけると、作中の名シーンをほうふつとさせるデザインの「特典ショッピングバッグ」が先着で配布される。

チケットは前売券が２０００円、当日券が２２００円。混雑緩和のため、初日の６月６日のみ「日時指定券」を販売する。入場特典として来場者には「ミギー指人形」を贈呈（数量限定）。

「寄生獣」は１９９０年〜９５年まで講談社「アフタヌーン」で連載され、全世界累計発行部数は２５００万部を超える伝説的作品。人間の脳を乗っ取り、他者を食らう寄生生物と、右手に宿った「ミギー」と共に戦う高校生・泉新一の姿を描き、アニメ化や実写映画化など多角的な展開を続けている。