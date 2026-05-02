『仮面ライダーゼッツ』第33話「現る」、ナイトメアが現実の世界に出現！
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第33話「現る」が、あす5月3日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】莫が絶体絶命のピンチに 第33話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第33話「現る」あらすじ
ジーク（天野浩成）がねむ（堀口真帆）の悪夢を正夢に変え、ナイトメアが現実の世界に出現した。
人々がナイトメアに襲われる現実を目の当たりにした莫（今井竜太郎）は、壊れたゼッツドライバーを装着。カプセムを装填しゼッツに変身しようとするが…!?
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
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■第33話「現る」あらすじ
ジーク（天野浩成）がねむ（堀口真帆）の悪夢を正夢に変え、ナイトメアが現実の世界に出現した。
人々がナイトメアに襲われる現実を目の当たりにした莫（今井竜太郎）は、壊れたゼッツドライバーを装着。カプセムを装填しゼッツに変身しようとするが…!?
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。