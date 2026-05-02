【ホビーラウンド34】 開催日：5月2日11時～16時 会場：TRC東京流通センター第二展示場 Fホール 入場料 当日券：2,000円 ※14時以降の入場は無料

ボークスは、5月2日に開催しているイベント「ホビーラウンド34」にて、プラモデル「VSMS 1/100 ダッカス・ザ・ブラックナイト =ボォス 3074=（ヨーン・バインツェル）」の試作品を展示している。

本製品は、「ファイブスター物語」より、ヨーン・バインツェルが搭乗する「ダッカス・ザ・ブラックナイト」を、ボークスが追求し続けるメカロボットの可動機構・造形表現を、インジェクションプラキットで届けるシリーズ「VOLKS SUPER MODELING SERIES（VSMS）」で商品化したもの。

VSMSバリエーションキット2作目として「ダッカス・ザ・ブラックナイト =ボォス 3074=（ヨーン・バインツェル）」を立体化しており、ロイヤルブルーの騎体色に身を包んだミラージュ騎士団仕様となる。

腕部フライヤー、顔周りを新規造形で表現しており、成型色をロイヤルブルーの美しい半透明装甲と重厚感あふれるメタリックグレーのフレーム色で刷新し、頭部および腕部のミラージュマークはデカールが付属する予定となっている。

今回イベント会場にて本製品のサフ吹き試作品を初公開しており、造形の細やかさを確認できた。発売は2026年秋から冬ごろを予定している。

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