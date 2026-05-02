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デリバリー配達員のレクター氏が、「ついにバーチャルレストランの廃止を決定？Uber Eatsの決定が大きな話題に」と題した動画を公開した。動画では、Uber Eatsが中規模・個人営業の「バーチャルレストラン」の新規出店受付を終了する決定を下したことについて、その背景や今後の影響を現役配達員の視点で解説している。



X（旧Twitter）上で話題となった加盟店向けメールの画像によると、Uber Eats Japanは2026年7月1日をもって、中小規模・個人営業のバーチャルレストランに関する新規出店の受付を終了するという。



レクター氏はこの決定に至った背景について、メールに記載されたデータを基に解説。バーチャルレストランは実店舗と比較して、「キャンセル・不受理注文率が58%高い」「商品の入れ忘れ・入れ間違いの発生率が64%高い」「リピート率が31%低い」など、各種指標の平均値が低い傾向にあると指摘した。



また、同一住所で複数店舗を運営し、類似したメニューを提供するケースが多く見られる点にも言及。「注文者にとって分かりづらく、同一住所から一店舗しか運営していない店舗にとって不公平な表示となり得る」というUber Eats側の見解を紹介し、自身もアプリ上でバーチャルレストランばかりが表示される現状に「完全に不公平」と同意を示した。なお、今回の対象はイートイン可能な実店舗を持つ「バーチャルレストラン」であり、実店舗を持たない「ゴーストレストラン」は別であると補足している。



他社デリバリーサービスや配達員への影響については、「質の良いところから注文するわけで、リピート率が上がってむしろ注文が増える可能性がある」とポジティブに捉えていることを明かした。