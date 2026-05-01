Dlife、5月のラインナップ公開！『BONES』や『ER 緊急救命室』と名作ぞろい

全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で放送中の、大ヒットシリーズや日本初放送作品など世界の至極ドラマを中心にお届けする海外ドラマ専門チャンネル「Dlife（ディーライフ）」は、2026年5月の注目のラインナップとして、『BONES』シーズン1〜2、『ER 緊急救命室』シーズン5を放送することが明らかになった。

ベストセラー小説原案！新感覚クライム・サスペンス『BONES』

“骨”から難事件を暴く、エミリー・デシャネルとデヴィッド・ボレアナズ共演の大ヒットシリーズ第1弾を13年ぶりに放送する。アメリカで2005年から2017年まで全12シーズンも続いた大人気シリーズだ。

テンペランス・ブレナン博士（通称ボーンズ）は、骨の分析において世界トップクラスの才能を誇る一方、社交が苦手な堅物の法人類学者だ。ジェファソニアン研究所で働く傍ら、作家として小説も執筆している。遺体が腐乱・焼損・損壊するなど、通常の方法では身元確認が不可能な難事件が発生すると、警察の要請を受けて鑑定を担当。骨に残されたわずかな痕跡を手がかりに、卓越した分析力で被害者の身元と死の真相を解き明かしていく。

そんな彼女とコンビを組むのは、FBI特別捜査官シーリー・ブース。元陸軍スナイパーのブースは、科学よりも“人”を重視する現場主義の捜査官だ。目撃者や容疑者の証言から真実に迫ることを信条とし、科学者たちにはどこか懐疑的な一面を持つ。証拠第一のブレナンと、直感で動くブース。正反対の二人は衝突を繰り返しながらも、抜群のコンビネーションを発揮していく。

『BONES』シーズン1 放送情報

放送時間：5月7日（木）10：00スタート

二か国語版：毎週月〜金曜 10：00〜12：00

字幕版：毎週月〜金曜 18：00〜20：00

『BONES』シーズン2 放送情報

放送時間：5月22日（金）10：00スタート

二か国語版：毎週月〜金曜 10：00〜12：00

字幕版：毎週月〜金曜 18：00〜20：00

シーズン2では、ジェファソニアン法医学研究所の所長ダニエル・グッドマンに代わり、新たにカミール・サローヤン博士がブレナンたちの上司に就任する。かつて検視官として活躍していたカミールは優秀で現実的な人物だが、ブレナンは彼女とブースの間に過去の関係があることに気づき、不信感を募らせる。

シーズン1に登場した連続殺人犯エップスとの因縁の対決が再び描かれるほか、ブレナンの父親をめぐる謎も物語の大きな軸として展開する。さらに、原作小説の作者であり法人類学者でもあるキャシー・ライクス本人が教授役でゲスト出演している。

医療ドラマの金字塔『ER 緊急救命室』シーズン5

シカゴの緊急救命病院を舞台に、緊迫する医療現場をドラマティックかつエンターテインメントに描いた、医療ドラマの金字塔大ヒットシリーズだ。Dlifeで初登場となるシーズン5は、見ごたえたっぷりの毎週3話連続でお届けする！

あの映画『ジュラシック・パーク』の原作者としても知られる作家マイケル・クライトンが、医学生時代にマサチューセッツ州の病院で体験したリアルなエピソードをもとに描いた小説「五人のカルテ」が原作だ。本作ではクライトン自ら製作総指揮を務め、さらにパイロット版の脚本も担当している。

シカゴにある病院の緊急救命室を舞台にした本作は、1994年にシーズン1の放送が開始し、2009年の放送終了まで全15シーズン331エピソードが制作された。24時間中、命のやり取りが行われる「ER（緊急救命室）」での息をつく暇もない医療ドラマ要素に加えて、そこで働く医師や看護師たちのさまざまな人間関係もリアルに描いた、全世界の視聴者をくぎ付けにした大ヒット医療ドラマだ。

シーズン5では、医学生ルーシー・ナイトがカーターの下で研修につくが、慣れない勤務に失敗が続き前途多難。一方、ロマノに保証人を断られたコーデイは、正式な資格を得るためインターンとして一年間働くことに。障害のある息子の世話で仕事に支障が出始めたベントンとの関係も、次第にぎくしゃくしていく。ロスは小児科ERのスタッフドクターに昇進するが、ウィーバーとの対立は絶えない。さらに独断で行動したことが問題となり、親友のグリーンからも厳しく非難されてしまう…。

『ER 緊急救命室』シーズン5 放送情報

放送時間：5月17日（日）11：00スタート ※3話連続放送

二カ国語版：毎週日曜 11：00〜13：30

（海外ドラマNAVI）

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