お兄ちゃんの勉強を邪魔する猫ちゃんの光景が可愛いと、31万再生を超えて注目を集めています。

勉強するお兄ちゃんの手を止めてかまってもらおうとする猫ちゃんの姿には、「『あたしと勉強どっちが大事なのっ！』ってことかな？」「理不尽だけど可愛い（笑）」とコメントが寄せられることに。猫ちゃんあるあるな光景が、たくさんの人に癒しを届けています。

【動画：勉強中のお兄ちゃん→猫が『教科書の上』に乗ってきて…『ネコハラを受ける様子』に爆笑】

可愛い『ネコハラ』の様子が投稿されたのは、Instagramアカウントの『あずきときなこと兄ちゃん』。その日、お兄ちゃんは教科書を広げて勉強をしていたそう。

そんなお兄ちゃんのそばには、三毛猫のきなこちゃんの姿が。真剣に勉強するお兄ちゃんを応援してくれているのか…と思いきや、きなこちゃんは教科書の上に乗ってしまったそう。どうやら、お兄ちゃんの勉強を阻止してくっついていたかったようです。

勉強をしたいお兄ちゃんの気持ちを考えるとちょっと困ってしまう光景ですが、自由気ままな猫ちゃんらしい反応に、なんだかほっこりしてしまいます。

一方、お兄ちゃんはというと、きなこちゃんが教科書の上に乗ってしまい、勉強が進まなくなってしまったご様子。きなこちゃんの下に敷かれている教科書をそーっと引き抜くと、その教科書をきなこちゃんの体の上に乗せたそう。

これできなこちゃんと一緒にいながら勉強もできて一石二鳥…かと思いきや。自分の体を机代わりにされてしまったきなこちゃんは、何か言いたそうにお兄ちゃんの方をじっと見つめるのでした。

可愛すぎる『ネコハラ』に絶賛の声！

教科書の上に乗ってお兄ちゃんの勉強を止めていたら、今度は自分の体を机代わりにされてしまったきなこちゃん。すると、なかなか構ってもらえないことに拗ねてしまったのか、きなこちゃんは突然お兄ちゃんの手に猫パンチをお見舞いしたそう。

しかし、お兄ちゃんは間一髪、きなこちゃんの予想外の反撃を見抜いて素早く手を引っ込めます。

そんな猫ちゃんあるあるな光景が、多くの人に笑顔を届けてくれることとなったのでした。

そんなちょっぴり理不尽な『ネコハラ』の光景には、「猫ちゃんもお兄ちゃんも可愛いです」「お兄ちゃん大好きなんだね」「優先順位が違うって怒ってる？」と絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『あずきときなこと兄ちゃん』では、そんなきなこちゃんと白黒猫のあずきちゃんの可愛い仕草や、癒しがいっぱいな日常の光景が投稿されています。

きなこちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「あずきときなこと兄ちゃん」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。