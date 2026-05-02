「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）

世紀の一戦の前日計量が１日、東京・後楽園ホールで行われた。世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝はリミットの５５．３キロでパスし、元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝は規定より２００グラム軽い５５．１キロで一発クリアした。また、ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチに臨む王者の井上拓真（３０）＝大橋＝は１００グラムアンダーの５３．４、日本男子初の５階級制覇に挑む井岡一翔（３７）＝志成＝はリミットの５３．５キロでクリアした。

井上拓は５３・４キロで１発クリアした。フェースオフの後は、着ていたＴシャツを観客席に投げ込み、会場は大盛り上がり。「公開計量なんで、何かあってもいいんじゃないかなと思って」と意図を説明した。井岡の体つきには「すごい仕上げている」と警戒。その上で「期待のでかさは感じているし、自分も楽しみな一戦。レジェンドをどう倒すか、しっかり見届けてほしい」と気合を込めた。