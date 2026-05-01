【藤田ニコルが第1子出産】青山テルマ・梅沢富美男・古畑星夏…芸能界から祝福続々
【モデルプレス＝2026/05/01】モデルの藤田ニコル（28）が5月1日、自身のSNSを通じ、夫で俳優の稲葉友（33）との間に第1子が誕生したことを報告した。芸能界から祝福の声が寄せられている。
【写真】28歳人気モデル、直筆署名で出産報告
この日、「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします」と第1子誕生を報告した藤田。同投稿のコメント欄にはファンのみならず芸能界の友人からも祝福の声が続々。歌手の青山テルマは「おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう！！！！！嬉しい嬉しい嬉しい」と興奮気味に喜びを伝え、元TBSアナウンサーで現在はフリーで活動する山本里菜アナウンサーも「おめでとう〜」、モデルの古畑星夏と元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈も「おめでとう」とメッセージを送った。
藤田の結婚式で父親役を務めるほど深い親交がある俳優の梅沢富美男からは「おめでとう！じいじは自分のことのように嬉しいよ」と、実の孫の誕生を祝うような温かいコメントが。また、モデルのソンイからは「ニコルちゃんおめでとうございます。休める時はゆっくりと身体を労ってください」と、藤田への労いの言葉が届けられた。
さらに、コメントだけでなく、多くの著名人が藤田の投稿に「いいね」を通じて祝福。モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優、タレントの菊地亜美、モデルでタレントのダレノガレ明美、フジテレビの杉原千尋アナウンサー、タレントの矢口真里、俳優の鈴木福、女優の岡本夏美、歌手のMay J.、元バレーボール女子日本代表キャプテンの古賀紗理那などジャンルを超えた豪華な面々が反応を見せている。
藤田と稲葉は直筆の連名で書かれた書面を公開。「晩春の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます」と前置きし、「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします」と第1子誕生を報告した。そして、「生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝をつづり「初めてのことばかりで慣れない日々ではございますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけ。最後には「また、応援してくださっている皆様、ご理解ご協力をいただいている関係者の皆様に心より感謝申し上げます」と結んでいる。
藤田と稲葉は、2023年8月に結婚を発表。2025年2月には、第1子妊娠を報告し、 性別は女の子であることを明かしていた。（modelpress編集部）
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◆第1子女児出産の藤田ニコル、芸能界から祝福続々
この日、「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします」と第1子誕生を報告した藤田。同投稿のコメント欄にはファンのみならず芸能界の友人からも祝福の声が続々。歌手の青山テルマは「おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう！！！！！嬉しい嬉しい嬉しい」と興奮気味に喜びを伝え、元TBSアナウンサーで現在はフリーで活動する山本里菜アナウンサーも「おめでとう〜」、モデルの古畑星夏と元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈も「おめでとう」とメッセージを送った。
さらに、コメントだけでなく、多くの著名人が藤田の投稿に「いいね」を通じて祝福。モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優、タレントの菊地亜美、モデルでタレントのダレノガレ明美、フジテレビの杉原千尋アナウンサー、タレントの矢口真里、俳優の鈴木福、女優の岡本夏美、歌手のMay J.、元バレーボール女子日本代表キャプテンの古賀紗理那などジャンルを超えた豪華な面々が反応を見せている。
◆藤田ニコル＆稲葉友、第1子女児誕生を報告
藤田と稲葉は直筆の連名で書かれた書面を公開。「晩春の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます」と前置きし、「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします」と第1子誕生を報告した。そして、「生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝をつづり「初めてのことばかりで慣れない日々ではございますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけ。最後には「また、応援してくださっている皆様、ご理解ご協力をいただいている関係者の皆様に心より感謝申し上げます」と結んでいる。
藤田と稲葉は、2023年8月に結婚を発表。2025年2月には、第1子妊娠を報告し、 性別は女の子であることを明かしていた。（modelpress編集部）
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