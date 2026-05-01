PayPayが5月以降の「あなたのまちを応援プロジェクト」発表、東京都杉並区や神奈川県相模原市など
PayPayは4月24日、各自治体と連携したキャンペーン「あなたのまちを応援プロジェクト」などで、5月以降に実施する新たなキャンペーンを発表した。
5月以降、8都府県9市区町で新たなキャンペーンが始まる。対象の地域は東京都杉並区、神奈川県相模原市、三重県松阪市では、対象の店舗でPayPayで支払うと、最大20％のポイント還元を受けられる。
ほかに栃木県高根沢町、山梨県甲府市、兵庫県三木市および西脇市、大阪府門真市ではプレミアム付きの「PayPay商品券」を活用した取り組みが、愛知県豊田市では最大20％の還元を受けられる「PayPayクーポン」を活用した取り組みが始まる。あなたのまちを応援プロジェクト 自治体 還元率 付与上限（回/期間） 期間 東京都杉並区 20％ 1000/4000ポイント 6月1日～7月10日 三重県松阪市 2000/8000ポイント 6月1日～6月30日 神奈川県相模原市 10％（中小企業）
20％（一部店舗） 1000/2500ポイント 5月20日～6月19日 「PayPay商品券」を販売する自治体 自治体 商品券概要（販売額/利用額） 期間（申込/販売/利用） 栃木県高根沢町 5000円/7000円 6月1日10時～6月30日
7月1日15時～12月3日
7月1日15時～12月4日 山梨県甲府市 5000円/1万円 6月1日～6月24日
7月15日～11月16日
7月15日～11月16日 兵庫県三木市 5000円/6500円 6月1日10時～6月30日
7月1日15時～10月31日
7月1日15時～10月31日 兵庫県西脇市 5000円/7500円 6月1日～6月30日
7月21日～9月30日
7月21日～12月31日 大阪府門真市 5000円/7500円 -
6月29日10時～8月31日
6月29日10時～12月25日 「PayPayクーポン」を配布する自治体 自治体 最大還元率 付与上限（回/期間） 開催期間 愛知県豊田市 20％ 2000ポイント/200万ポイント 5月29日～8月9日