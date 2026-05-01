「発想が秀逸すぎるわ…！」買わずにいられなかった100均コラボグッズ

ダイソーのリカちゃんコラボグッズが文具コーナーに出現！スライダーポーチは推しのアクスタを入れると、パッケージ入りドール風になる遊び心満点のアイテム。さらにマイナンバーカードケースは個人情報を可愛く隠せる実用派で、6枚入りのコスパも魅力。懐かしさと実用性が融合した大人も楽しい注目シリーズです♡

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商品情報

商品名（左から）：スライダーケース リカちゃん／マイナンバーカード用クリアケース リカちゃん

価格：各￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4542804159165／4542804159226

気づけばカゴに入れてた！ダイソーの見逃せないコラボグッズ

先日ダイソーを覗くと、文具コーナーにリカちゃんのコラボグッズコーナーができていました。

思わず足を止めてしまうような商品展開に、買わずにはいられなかった筆者。今回ピックアップするのは、実用性と遊び心が絶妙に融合したスライダーポーチとマイナンバーカードケースです。

遊び心満載！ダイソーの『スライダーケース リカちゃん』と『マイナンバーカード用クリアケース リカちゃん』

まずこちらが、『スライダーケース リカちゃん』という商品。中にリカちゃんが立っているように見えるデザインが施されていますが…

実は、背景の台紙による演出なんです。

ここに自分の推しグッズを入れると、まるでリカちゃんのパッケージの中に推しが入っているようなユニークな世界観が完成します。

ちなみに、ケースのサイズは約110mm×75mm。開口部は約93mmとなっています。高さ約90mmまでのアクリルキーホルダーやアクリルスタンドが収納できる仕様です。

フラットタイプでマチはありませんが、小ぶりなアクスタやマスコットなら問題なく収納でき、持ち運び時の保護ケースとしても優秀です。

そしてこちらが、『マイナンバーカード用クリアケース リカちゃん』。無機質なカードにさりげない可愛さをプラスしてくれます。

6枚入りなので、汚れたり劣化したりしても気軽に交換できるのが◎

そして便利なのが、顔写真や性別などの個人情報を自然に隠せる点。役所や病院など、人目が気になる場面でサッと取り出しても安心感があります。

素材は薄手のビニール製でかさばらず、お財布にもすっきり収納可能。

子どもの頃に親しんだリカちゃんが、今は推し活や個人情報保護といった大人の事情に寄り添うアイテムとして活躍してくれるのも、面白いポイントです。

今回はダイソーの『スライダーケース リカちゃん』と『マイナンバーカード用クリアケース リカちゃん』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。