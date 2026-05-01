GACKT、恋愛診断結果を明かす 「知ってるよ!!!!」「バレてるじゃん！」とツッコミも
アーティストのGACKT（52）が1日、自身のXを更新し、恋愛診断を試した結果を明かした。ユーモアを交えた投稿の中で、自身の恋愛観や本音を率直につづった。
【写真】恋愛診断結果を公開したGACKT「ボクとの相性を教えてくれ」
GACKTは「仲間にやってみてくれと言われ、恋愛診断をやってみた」と報告。診断結果は「自立系・憧れの先輩」だったといい、「都合よく頼られ、都合よく距離を取られるポジション」と分析されたことに対し、「確かにボクに合ってる…」と納得の様子を見せた。
さらに「甘えられるのは嫌いじゃないが、依存は御免」と自身のスタンスを表現しつつ、内面については「本当は少し甘えたい」と診断されたことに「ちゃんとバレてるじゃん！」とツッコミを入れた。
また、周囲の女性との相性診断についても言及。「絶対に関係はうまく続かない」との結果に対し、「AIにまでそんな言葉を突きつけられるのか！」と驚きを見せ、「知ってるよ!!!!」と自虐気味に笑いを誘った。
そのうえで「うまく行かない恋愛が多いからこそ楽しい」と持論を展開。「人生は楽しいんだって」と前向きな思いをつづり、最後は「ボクとの相性を教えてくれ」と呼びかけた。
【写真】恋愛診断結果を公開したGACKT「ボクとの相性を教えてくれ」
GACKTは「仲間にやってみてくれと言われ、恋愛診断をやってみた」と報告。診断結果は「自立系・憧れの先輩」だったといい、「都合よく頼られ、都合よく距離を取られるポジション」と分析されたことに対し、「確かにボクに合ってる…」と納得の様子を見せた。
また、周囲の女性との相性診断についても言及。「絶対に関係はうまく続かない」との結果に対し、「AIにまでそんな言葉を突きつけられるのか！」と驚きを見せ、「知ってるよ!!!!」と自虐気味に笑いを誘った。
そのうえで「うまく行かない恋愛が多いからこそ楽しい」と持論を展開。「人生は楽しいんだって」と前向きな思いをつづり、最後は「ボクとの相性を教えてくれ」と呼びかけた。