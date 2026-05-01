グループI.O.I（アイオーアイ）出身の歌手チョン・ソミが、ハリウッド進出のニュースを伝えた。

チョン・ソミは29日に放送されたMBC『ラジオスター』に出演し、最近、ハリウッド長編映画『パーフェクト・ガール（Perfect Girl）』の主演にキャスティングされたと明かした。

この作品は、デビューを控えたK-POPガールズグループのメンバー選抜過程で起きる出来事を描く心理スリラー映画だ。

チョン・ソミは「昨年、『CLOSER』『EXTRA』をリリースして活動していた途中にオファーが来て、オーディションを受けた」とし、「抜てきされ、昨年10月にタイで2カ月間映画を撮影してきた」と語った。

「主人公なのか」という質問に、チョン・ソミは「トップ3の中に入っている」とし、「『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』でルミの声を演じたアーデン・チョも出演する」と話した。

チョン・ソミは「K-POPスターたちがたくさん出演する。K-POPに関連したホラー作品だ」とし、「現在は編集中で、今年末から来年初めに公開される予定」と説明した。

チョン・ソミが出演する『パーフェクト・ガール』は、ジャニブロスのホン・ウォンギ監督がメガホンを取り、バッドランズとサンダーロード・フィルムズが制作する。アーデン・チョは出演だけでなく、制作にも参加することが明らかになっている。

アーデン・チョは今年2月、訪韓時のインタビューで、「米国のアジア系俳優だけでキャスティングすると、K-POP特有の文化を深く表現するのは難しいと思い、チョン・ソミに出演を提案した」とし、「オーディションで完璧な演技を見せた」と出演オファーの裏話を明かした。