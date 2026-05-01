【さそり座】2026年5月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「さそり座」の2026年5月の運勢を占います。
【今月のカード：力（The Strength）／逆位置】
「力」の逆位置は、自立へ向かう流れを示します。
今月は、人から何かを任せられたり、独立を意識したりする流れになりそうです。
ただし、不安になる必要はありません。周囲にはあなたの頑張りを認めてくれる人がいるので、安心して進んでください。
【ラッキーカラー：イエロー】
黄色は自信や前向きさを高めます。不安を和らげ、自立への一歩を明るく後押ししてくれるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
【今月のカード：力（The Strength）／逆位置】
「力」の逆位置は、自立へ向かう流れを示します。
今月は、人から何かを任せられたり、独立を意識したりする流れになりそうです。
ただし、不安になる必要はありません。周囲にはあなたの頑張りを認めてくれる人がいるので、安心して進んでください。
黄色は自信や前向きさを高めます。不安を和らげ、自立への一歩を明るく後押ししてくれるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)