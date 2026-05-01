クマの人身被害が報じられるたびに、「かわいそうだから殺すな」と「危険だから絶滅させろ」という声で世論は二分される。さらにメディアのセンセーショナルな報道が重なり、クマへの恐怖心は増すばかり……。そうした状況のなか、置き去りにされているのが現場の行政担当者や捕獲従事者だ。加熱するクマ報道のあり方に専門家が警鐘を鳴らす。※本稿は、生態学者の小池伸介『クマは都心に現れるのか？』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。

被害の拡大とともに大きくなる

「クマを絶滅させろ」の大合唱

クマについて一般の人々は様々な見解を持っている。また、クマ被害への対策に関しても様々な意見がある。中には「クマなんか絶滅させればいい」というような極端な考え方を持つ人もいる。

2025年、クマ被害がメディアによって報道され始めた最初の頃の一般の世論は「特に子グマを殺すのはかわいそうだから山に返せばいい」という意見が強く、そうした声が行政業務を滞らせることもあった。

しかしその後、人身被害が増えるにつれ、ネット上を含め、一般の人の意見は反対側に振れ始めた。そして、駆除することに対して「かわいそう」という声はかなり抑制されるようになり、目立たなくなってきている。

メディアやネットによる影響なのか、このようにクマをめぐる意見は大きく変化した。スマホやテレビなどの映像のクマ（ツキノワグマ）の印象が独り歩きし、被害の実態がよくわからないまま、世の中の意見を左右したともいえる。

クマ問題の厄介なところは、このようにクマに対する意識が大きく2つに分かれる点である。

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