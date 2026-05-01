タレントの西野未姫が自身のYouTubeに「にこり初めての保育園で泣かずに行けるかドキドキでした【慣らし保育】」を更新した。

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動画は寝起きの西野からスタート。「昨日は入園式で本日から本格的ににこちゃんが保育園に通い始めます」と説明し、起きてきた娘のにこりが朝ごはんを食べる様子を笑顔で見守る。

夫の極楽とんぼ・山本圭壱も起床し、雨のため車で送迎することに。玄関先で西野が「初めての保育園、出発ですよ」と言うと、にこりが「しゅっぱーつ！」と答えた。思わぬ返答に西野は「あ！ 出発って言った今？」と嬉しそうな様子だ。

娘を保育園に預けて帰宅した2人。初日でも人見知りをしなかった娘の様子に、西野が「どっちに似たんだろうね。このにこちゃんの人見知りのなさ」と聞くと、山本は「私はよく泣くって言ってたよ」と山本似でないことを主張。そして西野は、娘が帰ってくるまでの間にスキンケアや料理を始めるものの、「にこちゃんがいない状況での料理がすごく不思議」と語り、「ちょっと寂しい」と早くもロスに。

山本がお迎えから帰宅すると、抱っこされたにこりは少し眠そうな様子。「どうだった？ 楽しかった？」と西野が聞くと、緊張していたのかぐずりだす。西野が料理をしているときも甘えており、西野も「いつもよりママママしてくれてる」と驚いた。

食事を終えると、山本のお腹の上で一緒に熟睡する娘。その様子に西野は「こんなの初めてじゃない？ 幸せな空間だね」とつぶやく。そんな微笑ましいファミリー動画に、コメント欄では、「けいちょんのお腹の上で寝てるにこちゃん天使過ぎる」「泣かずに保育園行くの凄い」「パパの上で寝てるの天使」「素敵なご夫婦、素敵な家族」「にこちゃんの『しゅっぱーつ』が可愛い」「けいちょんがトトロみたい」などの声が寄せられた。

（文＝本 手）