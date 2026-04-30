Photo: 山田いせ

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

新年度スタートから早1ヶ月。春の慌ただしさがピークを過ぎ、日常が戻ってきたので、GWはおうちのお掃除をして、気分をリフレッシュしようかなと思っています。

そこで頼りになりそうなこちらを購入してみました！

[山善] ハンディクリーナー 掃除機 コードレス ハンディ掃除機 乾湿両用 車用 コンパクト 小型 シルバー ZHK-WL10(S) 4,473円 Amazonで見る PR PR

山善の「コードレスハンディクリーナー」は、コードレスで使えるバッテリー充電式のハンディ掃除機。

なんと、“乾湿両用”の造りになっていて、付属の吸水ノズルを使えば、液体も吸い込むことができるんですよ！

これを使って、普段なかなか手をつけていない細部のお掃除もがんばっちゃう所存です！！！

“おもちゃ”かって位軽くて、片手でも取り回しやすい

Photo: 山田いせ

山善の「コードレスハンディクリーナー」は、気になったところをすぐに掃除できるコンパクトなハンディタイプの掃除機です。

付属のコードを使って満充電すれば、3.5時間ほど稼働できるとのこと。細かな部分の掃除であれば十二分に持ちそう！

ダストカップ方式で紙パックは不要。本体の下半分をカパっと外して、ゴミ箱に直接ゴミを集められます。ランニングコストがかからず経済的でうれしい〜。

Photo: 山田いせ

一般的な掃除機と同じくゴミや埃を吸い込んでくれるのはもちろん、飲みこぼした液体や雨垂れ・水溜りも吸い込める“WET&DRY仕様”になっているのが最大の強み。

私はまだ試せていないのですが、お子さんやペットがこぼしてしまったミルクやジュースもギューンと吸い込めます。

吸水ノズル・隙間ノズル・ブラシノズルという、用途に合わせたアタッチメント3種を使い分けることによって、威力が増幅しますよ〜。

Photo: 山田いせ

長さは約40cm、重さは約640g。最初に持ったときは想像以上の軽さに、ちょっと「おもちゃみたい…」って感じたんですけど、吸引力は申し分なし！

起動のモーションは、親指横の“ボタンを軽く押す”のみ。二度押しすると簡単に強モードに切り替えられます。

3種の付け替えノズルがいい仕事してくれるんだ

Photo: 山田いせ

山善の「コードレスハンディクリーナー」は取り回しに便利なコードレスタイプで、高いところ、低いところ、狭いところなどのお掃除にピッタリ！

付属している吸水ノズル・隙間ノズル・ブラシノズルを、掃除する場所や用途によって付け替えてパフォーマンスを最大化できます。

写真は隙間ノズル Photo: 山田いせ

我が家はビーチのそばにあるので、窓のサッシは定期的にお手入れしないと、砂が溜まって黒っぽくなったり傷がついたりします。

そのため、水を流した後にブラシツールを使って砂を掻き出し、水も砂も丸ごと吸引できる「コードレスハンディクリーナー」が大活躍。

汚れた水が外壁に垂れる心配をしなくて済むので、非常に助かっています！

写真はブラシノズル Photo: 山田いせ

スティック型のコードレス掃除は持っているのですが、普段はリビング・ダイニングに置いているので、わざわざ玄関側やお風呂側に持ち運ぶのが面倒だったのですが…

コンパクトで軽い、山善の「コードレスハンディクリーナー」の扱いやすさは感動もの。

特にありがたく感じたのは階段のお掃除。無理な体勢をとることなく、段を降りながらサクサクッと使えました。

階段途中の高い位置にある窓周りも難なくお掃除完了！

キレイ好きさん歓喜！パーツは分解して手洗いできます

Photo: 山田いせ

さらに、車内や外の物置、ベビーカー・ドッグカーのお掃除用にもピッタリ！

…と言いたいところですが、衛生的な観点から同じマシンを使うのがはばかられる、という方も多いのではないでしょうか。

そんな場合も大丈夫。山善の「コードレスハンディクリーナー」のダストケースはワンボタンで簡単に取り外し可能！

ダストケース、フィルターカップ、集塵フィルターも簡単に分解でき、水洗いOKなので、汚れたらサッとメンテナンスすることができます。

自分の手で隅々まで清潔に保つことができるので、安心ですね。

“ワンちゃん専用”など用途を決めてしまえば、愛犬が思わぬ場所でおしっこをしてしまった時などの後片付けも簡略化できるかも？

Amazonなら定価でも4,000円台、セール時は3,000円台になることもあるみたいなので、ぜひサブ機として導入してみはいかがでしょう！

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Photo: 山田いせ

Source: Amazon.co.jp

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