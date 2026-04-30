犬のお迎えに反対していたお母さんの、ワンコとの「まさかの光景」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で2万3000回再生を突破し、「こうなるよねーｗ」「幸せそう」といったコメントが寄せられています。

【動画：犬を飼うのに大反対していた母→反対を押し切り、お迎えした結果…嘘のような『まさかの光景』】

幸せそうなお母さんとワンコ

TikTokアカウント「cicuwatan」に投稿されたのは、お母さんのお腹の上でマッサージをされているミニチュアピンシャー「ちくわ」ちゃんの様子。

ブラシで体をマッサージされながらも、全く落ち着いてはくれないちくわちゃん。お母さんのお腹の上でずっとちょこちょこと動きまわってしまい、その姿にお母さんは思わず爆笑してしまいます。

お迎え大反対から、大の仲良しに

「フッハッハッハッ」と、満面の笑みで幸せそうに大爆笑しているお母さんですが、ちくわちゃんをお迎えすることには大反対していたのだそう。しかし、現在では仲の良さが滲み出るほどに濃密な関係になっているようです…！

「ちょっと落ち着いたら？フッフッフッ」と、せわしなく動いているちくわちゃんに語りかけるお母さん。お母さんはずーっと笑顔全開のままで、見ているとこちらまで幸せな気持ちになってしまいます。

家族みんながワンコの虜

お母さんは昔亡くなった犬が忘れられず、初めは飼うのを反対していたと言います。しかし現在では、「毎日ちくわちゃんの可愛さにボコボコにされている」そうで、ちくわちゃんの虜になっているのだとか。

お母さんのみならず、家族みんなに大きな幸せを運んできてくれたちくわちゃん。ちくわちゃんとの幸せな毎日が、ずっと続くよう願わずにはいられません。

投稿には「こうなるよねーｗ」「幸せそう」「ミニピンのこのドタバタした動きほんま大好き」「羨ましい楽しさ～」「うちもそうｗ」「ずっと幸せにね」といったコメントが寄せられています。

ちくわちゃんの愛あふれる日常は、TikTokアカウント「cicuwatan」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「cicuwatan」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。