Photo: 田中裕康

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

うちの子どもは、筋金入りの「忘れ物女王」。あちこちにモノを置き忘れてくるので、文房具や学用品に“名前付け”が欠かせません。

また妻は、小物にラベリングをするのが好きなタイプ。そんな二人のニーズもあり、新学期のスタートを機に新しいラベルメーカーを購入しました！

ブラザー ラベルライター ピータッチキューブ PT-P300BT (スマホ専用/3.5mm~12mm幅/TZeテープ/サンプルテープ2本付き) 【日本子育て支援大賞2025】 5,329円 Amazonで見る PR PR

ブラザー工業の「ピータッチキューブ PT-P300BT」は、スマホの専用アプリを通して簡単にデザインができるラベルライター。

特に子育て世帯からの支持が厚いようで、魅力的である製品・サービスに贈られる｢日本子育て支援大賞2025｣を受賞しています。

もともと「テプラ」愛好家だった妻に使ってもらったら、すっかり「ピータッチキューブ PT-P300BT」のお手軽さのとりこに…！ その使い勝手のよさについてご紹介します。

シンプルなデザイン、コンパクトで軽量なのが◎

Photo: 田中裕康

「ピータッチキューブ」の特長はなんといっても、このシンプルなデザインとコンパクトなサイズ感。

今回購入した「PT-P300BT」は、作成するテープ幅が3.5mm~12mmと、ピータッチキューブシリーズの中でもコンパクトなタイプです。重さは380gと軽量。持ち運びやすい手軽さが気に入っています。

実際に使うには、まずスマホアプリ「P-touch Design&Print 2」をダウンロード。付属のテープカセットを本体にセットし、スマホとぺアリングすれば準備OKです。

Photo: 田中裕康

ここで1点だけ注意が。「ピータッチキューブ PT-P300BT」を使用するには、電池（単4形乾電池×6）をセットするか、ACアダプタを接続する必要があります。

ですが、ACアダプタは別売で、よくあるType-Cの充電器などでは接続できません。

私は単4電池を6本セットして使うことを選びましたが、できればアダプタは最初から付属品に入れてほしかったな…というのが正直な気持ちでした。

オリジナルorテンプレート。デザインを使い分けられる

「ピータッチキューブ PT-P300BT」の使い方はとても簡単。

アプリ画面に「テンプレート（ネーミング、整理収納、書類整理、ギフトラッピング）」か「オリジナルラベル作成」のいずれかを選べるようになっているので、好きな方を選び、画面に従って操作するだけです。

ScreenShot:via田中裕康

我が家では、まず「オリジナルラベル」を使って、子どもの学習ノート用に科目&名前入りのステッカーを作成してみました。

Photo: 田中裕康

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妻は「スマホでサクサク作れて楽しい。フォントのラインナップも豊富だし、画面で仕上がりを確認しながら作れるのがいいね。慣れたらどんどん自分の思い通りに作れそう！」と話します。

フォントは145種、絵文字に至っては1300種以上あるそう。個人的には「どんだけ多いん!?」と思ってしまいますが、凝ったラベルを作りたい人にとってはうれしいポイントでしょう。

Photo: 田中裕康

次は鉛筆です。うちの子どもはすぐ落としてしまうので、他の子のモノと分からなくならないように名前入れします。

妻は「こういう小さいラベルを作るのは面倒くさかったんだけど、ピータッチキューブだとサイズ指定するだけだからすごくラクだね」とうれしそう。

Photo: 田中裕康

最後に、テンプレートでギフトラッピングを作ってみました。友人へのお礼に渡すお菓子に「Thanks！」ラベルを張り付けていきます。

妻は「テンプレートの種類も目的・シーン別にたくさん用意されていていいね」と満足気です。

もともと、家の小物入れなどに「ここは〇〇」と収納するモノのラベルをしておくことで、できる限りモノがどこにあるかわかるように工夫している我が家。

「ピータッチキューブ PT-P300BT」がきたことで、ますます「家の中のラベリング」がはかどりそうです。

アプリを使いこなすほどに、作る楽しさ増し増し！

Photo: 田中裕康

スマホアプリに慣れることも含めて、使えば使うほどに自由なラベリングができるようになりそうな「ピータッチキューブ PT-P300BT」。

これで子どもが忘れ物をしても、戻ってくる可能性が高まることでしょう！ 多分…。

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