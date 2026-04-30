リスのイラストがトレードマークの焼き菓子「クルミッ子」などで知られる鎌倉紅谷（神奈川県鎌倉市）は2026年4月30日、同社商品が「大手通販サイトやフリマサイト、オークションサイト等にて、弊社の出品ではない形で販売されている事例を確認しております」として、注意喚起した。なかには2倍以上の値段で販売されている例もあったという。

希望小売価格1242円が2780円で販売された例も

鎌倉紅谷は、Amazon、Yahoo！ショッピング、楽天市場、メルカリ、ラクマ、ヤフオク、PayPayフリマ、Qoo10といったショッピングサイトやフリマサイトを挙げ、ここで販売されている鎌倉紅谷の商品は、「正規販売ではございません」とした。

これらは直営店舗や公式オンラインショップ、正規卸取引先店から購入した商品を同社の「許可なく無断で営利目的のために出品販売しているもの」だとし、その多くは正規店の販売価格を上回る価格で販売されているという。例えば、希望小売価格1242円（税込）の「クルミッ子 切り落し」は2倍以上の2780円で販売されている例もあったとした。

また、購入者から「なぜこんなに高額で販売しているのか？」「粉々でボロボロに割れていたので交換してほしい」「賞味期限が短いので返品したい」といった問い合わせを受けることも「少なくありません」とする。

鎌倉紅谷は、「弊社が心を込めて作り上げ、ご提供させていただいている商品は、品質を保持したままお客様に召し上がっていただけるよう、流通ならびに販売に至るまで細心の注意を払っております」と説明。

そのうえで、「正規販売のルート外では、商品がどのような環境で保管されているのか分かりかねますし、万が一故意に品質に手を加えられてしまっている可能性がないとも言い切れません」とし、直営店や公式オンラインショップ、正規卸取引先店以外で購入された商品については、「品質および安全性について一切の保証をいたしかねます」とした。

また、高額で購入した商品の差額についても「保証および返金は一切いたしかねます」とした。

なお、正規販売と同額だったとしても、「弊社非公認での販売は転売とみなします」としている。

「その他不当な目的での買い占めは、他のお客様が適正な価格で商品をご購入いただく機会を損なう行為に繋がりますため、固くお断りいたします」とも呼びかけている。

表示シールに希望小売価格を記載するなど対策も

発表では、鎌倉紅谷がこうした転売への対策として、21年8月2日に楽天グループと包括連携協定を締結していたことも紹介している。「楽天が運営するインターネット・ショッピングモール「楽天市場」における適正な流通環境の構築に向けた取り組みについて合意」し、商品の流通環境の適正化に取り組んできたとした。

また、「クルミッ子 切り落とし」については、裏面に貼る表示シールに、希望小売価格の記載を追加するといった対策も行っているという。

発表によると、「クルミッ子」の各種の価格は次の通り（いずれも税込）。

クルミッ子 5個入：891円クルミッ子 8個入：1426円クルミッ子 16個入：2851円クルミッ子 10個入（缶）：2376円クルミッ子 切り落とし：1242円

また、公式サイトには、正規御取引先店の一覧も記載されている。