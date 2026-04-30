猫の皮膚にできる「しこり」の正体とは？

愛猫の皮膚にできるしこりには様々な種類があります。すべてのしこりがガンというわけではありませんが、自己判断せずに獣医師に相談することが非常に重要です。

よく見られるのは、外傷によるしこりです。例えば、他の猫との喧嘩による傷が原因で、皮膚の下にしこりができることがあります。これが感染すると、膿がたまった膿瘍（のうよう）になることもあります。膿瘍は触ると痛がり、発熱や食欲不振が見られることがあります。

猫ニキビも一般的で、顎の周りに小さな黒い点やブツブツとして現れます。ひどくなると炎症を起こし、しこりのように感じられることもあります。また、毛穴の詰まりなどによってできる嚢胞（のうほう）は、通常は良性です。

虫刺されやダニも、しこりのように見えることがあります。マダニが付着している場合も、皮膚に食い込んでいるダニがしこりのように感じられるため注意が必要です。

そして、最も心配されるのが腫瘍です。腫瘍には良性と悪性があります。良性腫瘍の代表は脂肪腫で、脂肪の塊であり、高齢や肥満の猫によく見られます。一方、悪性腫瘍、つまりガンのしこりは体のあらゆる場所に発生する可能性があります。例えば、肥満細胞腫は皮膚にできやすく、かゆみや赤みを伴うことがあります。また、メス猫に多い乳腺腫瘍は、乳首の周りにしこりとして現れ、高い確率で悪性であるため、早期発見・早期治療が非常に重要です。その他、ワクチンなどの注射による一時的な反応としてしこりができることもありますが、腫れが続く場合は獣医師に相談しましょう。

「しこり」を見つけたらどうする？早めの受診が大切な理由

愛猫の皮膚にしこりを見つけたら、「様子を見る」のではなく、できるだけ早く獣医師の診察を受けることが重要です。見た目だけでしこりが良性か悪性かを判断することはできません。良性のしこりでも治療が必要になることがありますし、もし悪性のしこりであれば、治療の遅れが病気の進行を招くことになります。

獣医師は、しこりの状態を確認し、診断のためにいくつかの検査を行うことがあります。最も一般的なのは、細い針でしこりから細胞を採取する針生検（細胞診）です。採取した細胞を顕微鏡で調べることで、しこりの種類をある程度特定できます。場合によっては、より詳しい検査やしこり全体の切除のため、手術が必要になることもあります。

しこりの早期発見は、特に悪性腫瘍の場合、治療の選択肢を広げ、成功率を高める上で非常に重要です。定期的に体を撫でて、いつもと違う感触がないか、注意深くチェックする習慣をつけましょう。

しこりの治療法は「原因に応じたアプローチ」が重要

猫のしこりの治療法は、その種類と原因によって大きく異なります。

感染性のしこり、例えば膿瘍の場合には、抗生物質が処方されます。膿が溜まっている場合は、切開して膿を出す処置が必要になることもあります。痛みを伴うしこりには、抗炎症剤や鎮痛剤が使われることがあります。食物アレルギーが原因の場合、フードの変更が推奨されることもあります。

腫瘍の場合、良性、悪性にかかわらず、外科手術による切除が最も一般的な治療法です。特に悪性腫瘍の場合は、周囲の組織を含めて広範囲に切除することが推奨されます。手術後も、ステロイド療法や化学療法（抗がん剤治療）、放射線療法などが追加で検討されることもあります。

場合によっては、獣医師が「経過観察」を指示することもあります。これは、しこりが良性である可能性が高く、すぐに治療の必要がないと判断された場合です。この場合、飼い主はしこりの変化に注意し、異変があればすぐに獣医師に報告する必要があります。

まとめ

愛猫の皮膚にしこりを見つけたら、心配はつきものですが、自己判断せずに速やかに獣医師に相談しましょう。早期発見と適切な診断が、愛猫の健康を守るための鍵となります。

(獣医師提供：大西 一輝)