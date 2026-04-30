乃木坂46菅原咲月、美脚際立つミニスカモノトーンコーデに絶賛の声「清楚」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2026/04/30】乃木坂46の菅原咲月が4月29日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのコーディネートを公開した。
【写真】20歳乃木坂副キャプテン「スタイル抜群」美脚際立つミニスカモノトーンコーデ
菅原は「リアルミーグリ ありがとうございました」とコメント。白いシャツの上に黒いミニのキャミソールワンピースを重ね、足元を黒でまとめたモノトーンのコーディネートを披露し、スラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「モノトーンコーデ可愛すぎる」「おしゃれでセンス良い」「清楚」「スタイル抜群」「脚が真っ直ぐで綺麗すぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】20歳乃木坂副キャプテン「スタイル抜群」美脚際立つミニスカモノトーンコーデ
◆菅原咲月、ミニスカモノトーンコーデ公開
菅原は「リアルミーグリ ありがとうございました」とコメント。白いシャツの上に黒いミニのキャミソールワンピースを重ね、足元を黒でまとめたモノトーンのコーディネートを披露し、スラリとした美しい脚を見せている。
◆菅原咲月の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「モノトーンコーデ可愛すぎる」「おしゃれでセンス良い」「清楚」「スタイル抜群」「脚が真っ直ぐで綺麗すぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】