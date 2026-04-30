2日(土)と3日(日)は晴れて、日中は季節先取りの暑さになります。2日(土)は都心で28℃と、今年一番の暑さになるでしょう。まだ体は暑さに慣れていない時期ですので、体調管理にご注意下さい。4日(月)は雨が降りますが、5日(火)と6日(水)は晴れて、絶好の行楽日和になりそうです。

2日(土)と3日(日)は夏日続出 今シーズ一番の暑さになる所も 急な暑さに注意を

関東は、5月2日(土)と3日(日)は、おおむね晴れるでしょう。朝から気温はグングン上昇し、広い範囲で25℃以上の夏日になる予想です。日中は夏のような暑さになるでしょう。





特に、2日(土)は、都心では28℃の予想で、7月上旬並みになりそうです。ただ、空気が乾燥するため、真夏のようなムシムシとした不快な暑さにはならないでしょう。とはいえ、日中は強い日差しが照り付けて、少し動くと汗ばむくらいになります。まだ、体は暑さに慣れていません。運動を楽しまれる方は、汗をかく前に、しっかりと水分を補給しておきましょう。

4日(月)は『メイストーム』で南風強まる 5日(火)と6日(水)は『絶好のお出かけ日和』

3日(日)から4日(月)は、日本海を発達した低気圧が進み、全国的に『メイストーム』になるでしょう。



関東でも4日(月)は雨が断続的に降りそうです。沿岸部を中心に南風が強く吹き、荒れた天気になるでしょう。暖かく湿った空気が流れ込み、体感がガラッと変わります。場所によっては、蒸し暑く感じられますので、風通しの良い服装でお過ごし下さい。



5日(火)と6日(水)は、大体晴れる見込みです。日中は何をするにも快適な陽気になるでしょう。絶好のお出かけ日和になりそうです。若葉や新緑のさわやかな香りが漂う中、屋外でのレジャーやキャンプなどを楽しめるでしょう。ただ、日増しに強まってきている紫外線に注意が必要です。短い時間の外出でも、日傘や帽子を利用したり、日焼け止めを塗るなど対策は万全になさって下さい。

暑熱順化による体の変化

暑熱順化とは、体が暑さに慣れることです。

暑熱順化ができていないと、体の熱をうまく外に逃がすことができず、熱中症になる危険性が高まります。



人は体温が上がると、汗をかくこと(発汗)による気化熱や心拍数の上昇、また、皮膚血管拡張によって体の表面から空気中に熱を逃がす熱放散で、体温を調節しています。この体温の調節がうまくできなくなると、体の中に熱がたまって体温が上昇し、熱中症が引き起こされます。



暑熱順化ができると、体の外に熱を逃がしやすくなること、汗からナトリウムを失いにくくなること、体温が上昇しにくくなることなどにより、熱中症になりにくい状態になります。