一般的なタマネギと新タマネギの違いについて、農林水産省の公式Xアカウントが紹介しています。

【豆知識】「えっ…味だけじゃないの！？」 これが新タマネギ＆普通のタマネギの“決定的な違い”です！

新タマネギは収穫後にすぐ出荷

公式アカウントは「新タマネギのシーズンとなりました」「ところで新タマネギと普通のタマネギの違い、ご存知ですか？」と投稿。

両者の味の違いとして、普通のタマネギは辛みが強く、加熱して食べるのがお勧めなのに対し、新タマネギはみずみずしくて甘みがあり、生食がお勧めだと紹介しています。また、タマネギは収穫後、乾燥をさせてから出荷しますが、新タマネギは収穫後、すぐに出荷されるのが特徴だといいます。

なお、注意点として「新タマネギは水分が多く傷みやすいため、早めの消費がオススメです！ 保存する場合は冷蔵or冷凍保存でお願いします！」と解説しています。

こうした情報に対して、SNS上では「旬の新タマネギは最高です」「新タマネギ、甘くて本当においしい」「新タマネギがあるのでサラダにします」「カツオのたたきにスライスした新タマネギをたっぷり乗せてポン酢で食べるのが好き」「新タマネギより普通のタマネギの方が好き」などの声が上がっています。

スーパーで新タマネギを購入してみてはいかがでしょうか。