一瞬にして笑顔が消えてしまった柴犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で69万4000回再生を突破し、「分かりやすすぎて可愛い」「たぶん中に人が入ってる」「ゲッソリしてて草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ニコニコの犬に『明日、病院』と伝えた結果→笑顔が消えて…わかりやす過ぎる『表情』】

笑顔が消えた柴犬さん

TikTokアカウント「shiba_suki」の投稿主さんは、柴犬の『なみ』ちゃんの日常を紹介しています。この日、なみちゃんと会話をしていたときのこと。投稿主さんの話をニコニコで聞いていたなみちゃんですが、「今日は病院行くよ」と伝えると…。

あからさまに嫌そうな表情に！！病院と聞いた途端に笑顔が消えてしまったといいます。なみちゃんは、病院が大の苦手なのだとか。投稿主さんの話から明日の予定を理解して、一瞬にしてテンションが下がってしまったのでした。

2日連続の病院に絶望

実は、なみちゃんはその日の昼にも病院へ行っていたそうです。問診だけだったものの、診察台の上で大暴れしたというなみちゃん。帰りの車の中では、満身創痍で投稿主さんに抱っこされていたほどだったとか…。

そんな昼間の一部始終を思い出したため、明日の病院行きにウンザリしてしまったのでしょう。あまりに哀れだったため、投稿主さんは「クッキー食べようか」と機嫌を取ったそうです。すると、なみちゃんは、一瞬にして笑顔に戻ったといいます。あまりに分かりやすい反応に、犬であることを忘れてしまうほど…！

病院を頑張る姿にホッコリ

次の日、なみちゃんは、予定通り病院へ行ったそう。病院の扉を開けるまでは調子が良かったものの、待合室では投稿主さんにベッタリ。注射に怯える他のわんこたちの鳴き声を聞いて、不安が募ってしまったのでした。

ジタバタと暴れるなみちゃんでしたが、なんとか無事に注射を終えることができたといいます。なお、肛門腺絞りの際は､獣医師さんのことをジロリと睨んでいたとか…。思わず笑ってしまうほど、表情豊かななみちゃんなのでした！

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「病院前ですべてを察してて笑った」「何度見てもニヤけてしまうw」「SNSはこういう動画だけでいい」など沢山の反響がありました。

TikTokアカウント「shiba_suki」には、なみちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。可愛い姿に癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shiba_suki」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。