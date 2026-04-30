【アズールレーン エムデン バニーVer.】 9月 発売予定 価格：44,000円

フリーイングは、フィギュア「アズールレーン エムデン バニーVer.」を9月に発売する。価格は44,000円。

本商品は、「アズールレーン」に登場する鉄血陣営の軽巡洋艦「エムデン」を、ドン・キホーテとのコラボレーション用に描き下ろされたバニーガールコスチュームでフィギュア化したもの。

足元まで伸びる彼女の印象的なロングヘアや優雅でボリューム感のある身体のシルエット、ホワイトパールを基調としたバニー衣装やホワイトカラーの網タイツ、レース調のアームカバーなど細部まで丁寧に表現されている。

「アズールレーン エムデン バニーVer.」詳細

仕様：PVC製塗装済み完成品 スケール：1/4スケール サイズ：全高約440mm

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