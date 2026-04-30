Snow Manがストリート感のあるスタイルで9人勢揃い！初公開オフショットに「めっちゃかっこいい」「治安悪くて最高にいい」「9人並ぶと圧巻」

【写真】Snow Man「BANG!!」オフショット／Snow Manとs**t kingzの集合ショット／【動画】「BANG!!」ダンスプラクティス／ダンスプラクティス定点カメラ

Snow Manの公式Xが更新され、目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』の公開を告知。主題歌「BANG!!」の世界観を感じさせる集合ショットも公開され、話題を集めている。

■Snow Man、「Snow Mart」前に集結したクールな集合ショット

投稿では「本日より目黒蓮 主演映画『SAKAMOTO DAYS』公開！ 主題歌『BANG!!』とともにお楽しみください」とコメントし、Snow Manの集合ショットを公開。

「BANG!!」のMVオフショットで、写真には「Snow Mart」を背景に、メンバーが並ぶ姿が収められている。

スタジャンや柄パンツ、ダメージデニムなど、ビビッドなカラーを差し込んだストリート感のある衣装をまとい、ワイルドな雰囲気の中にも、それぞれの個性がにじむスタイリングが視線を集める。

ほどよく距離を取りながら横一列に並びつつも、立ち姿や縁石に座る姿など配置にも動きがあり、クールな表情や余裕を感じさせる佇まいも印象的。9人が並ぶことで、「BANG!!」らしい勢いと存在感がより強く伝わってくる。

ファンからは「めっちゃかっこいい」「治安悪くて最高にいい」「康二くん顔小さすぎ」「ひかる首長くて綺麗」「9人並ぶと圧巻」といった声が寄せられている。

■Snow Manと振り付けを担当したs**t kingzの集合ショット

■ダンスプラクティスでは雰囲気一変、黒スーツで集結

■ダンスプラクティス定点カメラ

Snow Man

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