高橋みなみ、体調不良で生放送当日欠席「大事をとってお休み」代役は元AKB48の同期【全文】
【モデルプレス＝2026/04/30】元AKB48でタレントの高橋みなみが4月30日放送の東海テレビ「スイッチ！」（毎週月〜金曜あさ9時50分〜）を欠席することが分かった。所属事務所「Mama＆Son」を通じて発表された。
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所属事務所は「本日、東海テレビ『スイッチ！』に出演予定でした高橋みなみですが、体調不良のため大事をとってお休みさせていただくことになりました」と報告。「現在は医療機関で診察を受け、安静にしております」とし、「ご心配をおかけし申し訳ありません」と伝えた。続けて「本日の生放送は、代わりまして峯岸みなみが出演いたします」と高橋と同じくAKB48の1期生で同事務所に所属している峯岸みなみが代役を務めることを報告した。（modelpress編集部）
本日、東海テレビ「スイッチ！」に出演予定でした高橋みなみですが、体調不良のため大事をとってお休みさせていただくことになりました。現在は医療機関で診察を受け、安静にしております。ご心配をおかけし申し訳ありません。本日の生放送は、代わりまして峯岸みなみが出演いたします。
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◆高橋みなみ、体調不良で生放送当日欠席
所属事務所は「本日、東海テレビ『スイッチ！』に出演予定でした高橋みなみですが、体調不良のため大事をとってお休みさせていただくことになりました」と報告。「現在は医療機関で診察を受け、安静にしております」とし、「ご心配をおかけし申し訳ありません」と伝えた。続けて「本日の生放送は、代わりまして峯岸みなみが出演いたします」と高橋と同じくAKB48の1期生で同事務所に所属している峯岸みなみが代役を務めることを報告した。（modelpress編集部）
◆全文
本日、東海テレビ「スイッチ！」に出演予定でした高橋みなみですが、体調不良のため大事をとってお休みさせていただくことになりました。現在は医療機関で診察を受け、安静にしております。ご心配をおかけし申し訳ありません。本日の生放送は、代わりまして峯岸みなみが出演いたします。
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