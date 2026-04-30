「驚くべきことに…」ド軍打線に起きている“現象”　36歳ベテランが心境「本来あるべき姿ではなかった」

ドジャース打線に起きている現象を米メディアが指摘した(C)Getty Images

ドジャースが現地時間4月29日、本拠地でのマーリンズ戦に2−3で敗れた。これで1勝2敗となり、カード負け越しとなった。「1番・DH」で先発出場の大谷翔平は2打数無安打、3四球、1盗塁という成績だった。

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米メディア『ClutchPoints』は「2026年シーズンを最高の滑り出しでスタートさせたドジャースだが、ここ最近は足踏み状態が続いている」とし、この日敗れたことで、直近12試合で7敗を喫しているという。

一方で投手陣は好調だ。同メディアは「ドジャースの投手陣は、4月中に6失点以上を喫したのがわずか4回のみと、相変わらずの盤石ぶりを維持している」と説明。



ただ「打線は長期間にわたって驚くほど沈黙しており、現在開催中のホームでの連戦でも、選球眼の乱れが原因で、満塁の好機を何度も逃すといった深刻な場面が目立っている」と指摘した。

この日も、9回に一死満塁と逆転サヨナラの場面をつくったが、フレディ・フリーマンが併殺打に倒れて試合終了。そのフリーマンは、「投手陣のおかげで試合の形はつくれている。あとは打撃陣が自分たちの役割を果たすだけだ」と述べたという。