高橋みなみ、体調不良で生放送欠席「現在は医療機関で診察を受け」 代役はAKB48時代の同期
元AKB48のメンバーでタレントの高橋みなみ（35）が、30日放送の東海テレビ『スイッチ！』（毎週月〜金 前9：50、土曜 前10：23、日曜 前6：15）を欠席することが、所属するMama&Sonの公式Xで発表された。体調不良が理由としている。
【画像】「現在は医療機関で診察を受け…」体調不良で生放送を欠席することが伝えられた高橋みなみに関する投稿
午前5時24分の投稿では「本日、東海テレビ『スイッチ！』に出演予定でした高橋みなみですが、体調不良のため大事をとってお休みさせていただくことになりました」と報告。「現在は医療機関で診察を受け、安静にしております。ご心配をおかけし申し訳ありません」と伝えた。
続けて「本日の生放送は、代わりまして峯岸みなみが出演いたします」とし、同じくAKB48の1期生である峯岸みなみ（33）が代役を務めることが報告された。
【画像】「現在は医療機関で診察を受け…」体調不良で生放送を欠席することが伝えられた高橋みなみに関する投稿
午前5時24分の投稿では「本日、東海テレビ『スイッチ！』に出演予定でした高橋みなみですが、体調不良のため大事をとってお休みさせていただくことになりました」と報告。「現在は医療機関で診察を受け、安静にしております。ご心配をおかけし申し訳ありません」と伝えた。
続けて「本日の生放送は、代わりまして峯岸みなみが出演いたします」とし、同じくAKB48の1期生である峯岸みなみ（33）が代役を務めることが報告された。