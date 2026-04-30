「さすが流経柏の元10番」水戸のキレッキレ18歳高卒ルーキー「三笘かと思った」。代表クラスのDFを翻弄してぶち込んだ衝撃弾が話題「バケモンだわ」
J１百年構想リーグで４月24日の12節・FC東京戦でＪデビューを飾り、プロ初ゴールをマークした水戸の安藤晃希が、またも結果を出した。
前節に続き、29日の13節・町田戦もベンチスタートだった18歳の高卒ルーキーは、69分に途中出場。１−２で迎えた90分、チームを救う同点ゴールを決める。
敵陣の左サイド。対峙する日本代表DFの望月ヘンリー海輝を巧みなフェイントで振り切ると、元日本代表DFの昌子源もかわして右足を振り抜く。力強いシュートをゴール左に叩き込んだ。
試合を配信した『DAZN』の公式Xが「デビュー戦から２試合連続ゴールとなった！」などと綴り、得点シーンを公開。SNS上では以下のような声があがった。
「安藤晃希すごい」
「めちゃいいな」
「この子バケモンだわ」
「安藤くん、またエグいゴール決めてる...」
「怖いくらい上手いルーキーだ！」
「スゴい、鳥肌立った」
「三笘かと思った」
「中村敬斗を感じる。海外コースだな」
「なんでそんなにブチ抜けるんだよ」
「がちえぐい 希望しかない」
「Ｊリーグ２試合目なのにヘンリー剥がして決めるのやばすぎ」
「高卒ルーキー凄すぎでしょー！」
「ホンマにエグすぎるし、ホンマに高卒ルーキー？？？」
「さすが流経柏の元10番だねこれから更にブレイクするのでは」
「海外移籍間違いないな」
「将来は間違いなく代表候補かな？」
類まれな技巧とポテンシャルが詰まった一撃だった。なお、水戸は土壇場で同点に追いつきPK戦に持ち込んだが、３−４で競り負けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「海外移籍間違いないな」水戸の18歳ルーキー安藤晃希のスーパーゴール「がちえぐい」
前節に続き、29日の13節・町田戦もベンチスタートだった18歳の高卒ルーキーは、69分に途中出場。１−２で迎えた90分、チームを救う同点ゴールを決める。
敵陣の左サイド。対峙する日本代表DFの望月ヘンリー海輝を巧みなフェイントで振り切ると、元日本代表DFの昌子源もかわして右足を振り抜く。力強いシュートをゴール左に叩き込んだ。
試合を配信した『DAZN』の公式Xが「デビュー戦から２試合連続ゴールとなった！」などと綴り、得点シーンを公開。SNS上では以下のような声があがった。
「めちゃいいな」
「この子バケモンだわ」
「安藤くん、またエグいゴール決めてる...」
「怖いくらい上手いルーキーだ！」
「スゴい、鳥肌立った」
「三笘かと思った」
「中村敬斗を感じる。海外コースだな」
「なんでそんなにブチ抜けるんだよ」
「がちえぐい 希望しかない」
「Ｊリーグ２試合目なのにヘンリー剥がして決めるのやばすぎ」
「高卒ルーキー凄すぎでしょー！」
「ホンマにエグすぎるし、ホンマに高卒ルーキー？？？」
「さすが流経柏の元10番だねこれから更にブレイクするのでは」
「海外移籍間違いないな」
「将来は間違いなく代表候補かな？」
類まれな技巧とポテンシャルが詰まった一撃だった。なお、水戸は土壇場で同点に追いつきPK戦に持ち込んだが、３−４で競り負けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「海外移籍間違いないな」水戸の18歳ルーキー安藤晃希のスーパーゴール「がちえぐい」