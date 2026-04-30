「さすが流経柏の元10番」水戸のキレッキレ18歳高卒ルーキー「三笘かと思った」。代表クラスのDFを翻弄してぶち込んだ衝撃弾が話題「バケモンだわ」

「さすが流経柏の元10番」水戸のキレッキレ18歳高卒ルーキー「三笘かと思った」。代表クラスのDFを翻弄してぶち込んだ衝撃弾が話題「バケモンだわ」