※本稿は、プレジデント公式YouTubeチャンネル「人生を犠牲にしない“しがらみ”の捨て方」をもとに編集したものです。

晩年になって「してしまった後悔」として最も多く聞かれるのが、親の介護に関するものです。

意外に思われるかもしれませんが、日本人は、思っている以上に親子の絆が強くありません。結婚した後、親子のコミュニケーションがこれほど少ない国は珍しいと、社会学者の山田昌弘さんもおっしゃっていました。山田昌弘さんは、「パラサイトシングル」「婚活」「格差社会」などの流行語の生みの親としても知られます。

実際、アメリカ映画でよく見るように、テキサスからニューヨークまで飛んで母親の誕生日を祝いに行くような文化は、日本にはなかなかありません。むしろ日本では、結婚後も頻繁に親に会いに行くと「マザコン」と言われてしまうほどです。

かつては「親孝行したい頃には親はなし」という言葉がありました。しかし今は違います。親孝行したい頃には、親が要介護になっていたり、認知症になっていたりすることが多いのです。そうなると、定年退職や子育ての終わりをきっかけに、物理的に時間ができた子供が、親の介護を一身に引き受けることになります。

ずっと疎遠にしていた罪悪感もあって、献身的に介護しようとする気持ちも理解できます。しかし、今や親が90代まで生きることも珍しくありません。親が亡くなった頃には、子供自身がすでに70歳を超えていることもあります。子育てが終わった、と思ったら今度は親の介護――。女性だけでなく、男性にも同じことが起きるようになっています。「私の人生、何だったんだろう」という感覚は、介護が終わった後に初めて押し寄せてくることが多いのです。

■介護はプロに任せるほうが、親も子も幸せになれる

では、どうすればよかったのでしょうか。答えは、できる限りプロに任せることです。

介護はプロのほうが上手です。自宅で家族が献身的に介護するよりも、老人ホームに入ってもらったほうが、実は長生きするケースが多いのです。老人ホームに入ると100歳まで生きている人がゴロゴロいます。生活管理や医療ケアが行き届いているからです。

また、長期にわたる介護の中で、多くの人が経験することがあります。最初は愛情を持って介護していたはずなのに、だんだんと親のことが憎くなってくるのです。認知症になって変なことを言う、こちらが言ったことをすぐ忘れる、一生懸命介護しているのに感謝してくれない――。そうした積み重ねの中で、それまで良かった親子関係が壊れていくことは、珍しくありません。自分の人生を犠牲にした割に、実りが少ないと感じる結末になってしまうのです。

もちろん、施設に入れてしまったことを後悔する方もいます。しかし施設に入れることは、見捨てることではありません。できる限り見舞いに行きながら、プロに介護を任せる。そうやって自分の人生を犠牲にしない形で親と向き合うことが、結果的に親子双方にとって良い結末をもたらすことも多いのです。

■「気を遣う人間関係」は、年をとったら手放していい

晩年に「してしまった後悔」として語られるものの中に、人間関係の問題もあります。気を遣う人間関係を維持し続けた末に、本当に気の合う友人を作れなかった、というものです。

友人関係で大切なのは、数よりも質です。本音を丸出しにして話しても向こうが怒らない、言いたい放題言っていても受け入れてもらえる、ある種の無礼講が許される――そういう相手こそが、本当の意味での友人です。ガード下の飲み屋で何でも話せるような関係が、一番心の支えになります。

一方で、昔の上司部下の関係だったとか、地元の仲間内で気を遣い続けているとか、そういった人間関係は、年をとればとるほど疲れるだけです。田舎に帰るたびに昔のヒエラルキーに引きずられることに比べたら、「あいつはお高く止まっている」と悪口を言わるくらい、たいしたことではありません。出世や世間体がものを言わなくなった年齢だからこそ、疲れる人間関係を手放す勇気が大切です。

恨みの感情についても同じです。もっとも、どうしても消えない恨みを、無理に消そうとする必要はありません。恨みの感情を抱えながらも、気の合う人とは仲良くする――人間関係はその一人だけではないのですから、両立することは十分に可能です。好きな人と付き合い、気持ちの良い時間を増やすことが、免疫力を上げ、幸福感を高めることにつながります。

健康に関する後悔も、晩年に多く聞かれます。「もっと摂生しておけばよかった」という声がある一方で、実は「我慢しすぎた」という後悔も少なくありません。

私自身、血圧が200以上ある状態を5年間放置して、今は心不全を抱えています。ただ、ある手術の前に血圧と血糖値を正常値まで下げたところ、ひどく眠くなってしまいました。これが一生続くなら、血圧は高いままでよいと正直思いました。

実際、有名なアメリカの大規模調査があります。血圧が170の人を、正常値まで下げた場合と放置した場合に分けて、6年後の脳卒中の発症率を比べたものです。正常値まで下げた人は5.2％、放置した人は8.2％でした。確かに差はあります。しかし最も重要なのは、いろんな我慢をして薬を飲んで血圧を正常値まで下げても、5％以上の人が脳卒中になってしまったということです。しかも放置した人の9割以上は、脳卒中にはなっていないのです。

それに、日本人の死因のトップはがんです。心筋梗塞で亡くなる人の12倍、脳出血で亡くなる人の10倍の人ががんで亡くなっています。一般的な健康常識――血圧を下げる、血糖値を下げる、痩せろ――はすべて心筋梗塞と脳出血の予防のためのものです。健康常識のために我慢を重ねて免疫力が落ち、がんになってしまうことだってあるのです。必要以上の我慢は、必ずしも健康につながらない。この事実を、もっと多くの人に知ってほしいと思います。

それよりも、私が「残りの人生でなりたくない病気は何か」と聞かれたら、真っ先に「うつ病」と答えます。認知症でも寝たきりでもがんでもなく、うつ病です。

うつ病になった人に聞くと、高熱が出たときのようなだるさが毎日続くと言います。しかも、いつ楽になるかわかりません。何を食べても味がしない、食欲も落ちる。好きなことへの興味も、喜びもすべて消えてしまうのです。本人にとっては、本当につらい状態です。

うつ病の予防にとって大切なのは、肉などのタンパク質をしっかり摂ることです。タンパク質からセロトニンが作られ、コレステロールがそのセロトニンを脳に運びます。だから、コレステロールを下げすぎることにも注意が必要なのです。加えて、日光を浴びること、軽い運動をすること。これらがセロトニンを増やし、うつになりにくい体をつくります。

物の考え方も重要です。「かくあるべし」という思考は、その通りにならなかった時に自分を責めてしまい、うつへと向かわせます。もう一つ気をつけてほしいのが、「この道しかない」という考え方です。開成から東大、財務省と歩んできた人が大きな挫折をしたとき、最悪の選択をしてしまうことがあります。しかしそれは、挫折を知らないからではなく、「ほかの道を知らなかったから」だと私は思っています。ようは、「人生色々」と考えられる人ほど、うつになりにくいのです。

「自分の人生、これでよかったのだろうか」という問いを抱えたまま晩年を迎える人は、実に多くいます。医学部の教授として長年頑張ってきた人が、定年を迎えた途端に「和田はいいよね」と言い始めることがあります。教授になるために、上の人間にヘコヘコしながら我慢を重ねてきた末に、早めに開業した同期が65歳でもバリバリ稼いでいる姿を見て、羨ましいと感じるのです。

しかし、羨ましいと思うなら、65歳からでも開業はできます。元教授という肩書があれば、むしろ患者さんが集まりやすいかもしれません。仕事に限りません。私生活においてパートナー選びを間違えたと思うなら、新しいパートナーを見つけることだって選択肢の一つです。

私が臨床心理の大学院の教授をしていた頃、毎年一人ほど、大企業の管理職を定年退職した方が大学院を受験して入学してきました。人間関係に苦労したからちゃんと心理を学びたい、と言って入学し、臨床心理士の資格を取って企業のメンタルヘルスの仕事を始める。臨床心理士の年収は400万円程度ですが、年金と合わせれば十分な生活ができます。過去の選択が間違っていたと思うなら、くよくよするのではなく、新しい人生を始めればいいのです。

■「参照点」を下げれば、今日から幸せになれる

行動経済学者のダニエル・カーネマンは、「参照点」という理論を提唱しています。1億円を持っている人でも1万円損すれば不幸な気持ちになる。1000円しか持っていない人でも100円拾えば幸せな気持ちになる。幸福感は絶対値ではなく、自分の基準点との比較によって決まるというものです。

現役時代に豪邸に住み、毎日数万円の食事をしていた人が、5億円の老人ホームに入って5000円の食事を食べても「ショボい」と感じるかもしれません。一方、かつて食べるものにも困っていた人が、特別養護老人ホームで3品のおかずが出ることを心から幸せに感じることもあるでしょう。参照点を上手に低くできた人ほど、晩年の幸福感が高いのです。

「どう死ぬかは選べなくても、どう生きるかはあなたが決められる」――これが、私が最も伝えたかったことです。過去は変えられません。しかし、今からでも間に合います。「してしまった後悔」を抱えながらも、今この瞬間から新しい何かを始めることと年齢は関係ありません。幸福感を高めるための一歩は、何歳からでも踏み出せるのです。

----------

和田 秀樹（わだ・ひでき）

精神科医

1960年、大阪府生まれ。東京大学医学部卒業。精神科医。東京大学医学部附属病院精神神経科助手、アメリカ・カール・メニンガー精神医学校国際フェローを経て、現在、和田秀樹こころと体のクリニック院長。幸齢党党首。立命館大学生命科学部特任教授、一橋大学経済学部非常勤講師（医療経済学）。川崎幸病院精神科顧問。高齢者専門の精神科医として、40年にわたり高齢者医療の現場に携わっている。2022年総合ベストセラーに輝いた『80歳の壁』（幻冬舎新書）をはじめ、『70歳が老化の分かれ道』（詩想社新書）、『老いの品格』（PHP新書）、『老後は要領』（幻冬舎）、『不安に負けない気持ちの整理術』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『どうせ死ぬんだから 好きなことだけやって寿命を使いきる』（SBクリエイティブ）、『60歳を過ぎたらやめるが勝ち 年をとるほどに幸せになる「しなくていい」暮らし』（主婦と生活社）など著書多数。

----------

（精神科医 和田 秀樹）