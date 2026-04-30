【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品にソニーのワイヤレスイヤホン「WF-C700N」（ブラック/2023年モデル）が追加された。

本商品は、本体4.6gと軽量設計の小型完全ワイヤレスイヤホン。高いノイズキャンセリング機能を搭載し、電車やバスなどの騒音環境下、街中やカフェなどの人の声が多い環境でも、音楽だけに没入できる。また自然な外音取り込みも搭載。高音から低音までバランスが良く、特にボーカルや楽器の音を自然でクリアに楽しめる。

本商品では、ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を広がりのある音で再生できる。ノイズキャンセリングON時は本体最長7.5時間、ケース充電込みで合計最長15時間（※1）使用できる。また、10分充電で60分再生可能な（※2）クイック充電にも対応している。IPX4の防滴性能（※3）も搭載し、突然の雨や汗でも問題なく使用できる。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

（※1）完全ワイヤレスモデルはケース充電を含む。コーデックはAAC。DSEE/イコライザーの搭載モデルはOFF設定時、またその他機能は全て初期設定時。

（※2）コーデックはAAC、ノイズキャンセリング機能ON時、DSEE/イコライザー搭載モデルはOFF設定時、またその他機能は全て初期設定時。

（※3）ケースを除くヘッドホン本体のみ。あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するもの。本機の音導管（音出口の筒部）、通気孔、マイク穴を除く。

【「WF-C700N」（ブラック/2023年モデル）】