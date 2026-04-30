想定外の時間に飼い主が帰宅したら？面白すぎる反応を見せた柴犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で18万7000回再生を突破し、「何度見www」「そんなびっくりせんでも(笑)」「漫画みたいなリアクションで草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：いつもより1時間早く帰宅→留守番中の犬を『窓から覗いた』結果…気付いた瞬間の『三度見』】

1時間早く帰宅したら…

TikTokアカウント「madoka8814」の投稿主さんは、柴犬の『田西源五郎（タニシゲンゴロウ）』くんの日常を紹介しています。仕事が終わり、家で源五郎くんがお出迎えしてくれるのを楽しみにしているという投稿主さん。この日は、いつもより1時間早く帰宅することになったそうです。

窓の外からこっそり中を覗いてみると、窓辺に源五郎の姿が…。源五郎くんは、窓の近くに寝転がって「ひとり時間」を満喫していたよう。視線を感じて窓の外に目を向けますが、投稿主さんだと気付くのが遅れ、ゆっくりと二度見！

それでもすぐには理解できず、再び視線を外した源五郎くん。そして、またゆっくりと投稿主さんの方に首を回したのでした。

まさかの三度見に爆笑♪

毎日決まったルーティンで暮らしている源五郎くんにとって、1時間早く投稿主さんが帰宅するのは想定外だったのでしょう。再び視線を外すと、「！！」とひらめいた表情で投稿主さんの方を向いたといいます。まるで漫画みたいな分かりやすいリアクションに、思わず笑ってしまいます…♪

3度目にして状況を把握できた源五郎くんは、目をパッチリと見開いて驚いたそうです。そして、窓の隙間から必死にニオイを嗅ぎ、最終確認。窓の部分スモークから覗き込むように、玄関へ向かう投稿主さんを見つめていたといいます。

いつもと違う愛犬の反応が見れて、投稿主さんも心が満たされたことでしょう！

この投稿には、「油断してたんですね」「２度見からの３度見への速さがリアル」「これ見たくて毎日早く帰りたくなりそうw」など、多くのコメントが寄せられています。

いつもはすぐに気付く？

別の日にも、いつもと違う時間に帰宅した投稿主さん。恐る恐る窓に近づいてみると…。

この日の源五郎くんは、投稿主さんの帰宅をいち早く察知したようです。中が見えたときには、既にこちらを見つめていたとか！！

窓辺越しの再会が最高に心温まるエピソードでした♡

TikTokアカウント「madoka8814」には、他にも源五郎くんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「madoka8814」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。