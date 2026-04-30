「天皇賞（春）・Ｇ１」（５月３日、京都）

大阪杯で復活Ｖを果たしたクロワデュノールが２９日、さらに上昇気配をアピール。２００７年のメイショウサムソン以来となるダービー馬による春盾Ｖ、さらに父キタサンブラックに続く父子制覇へ意気込みを示した。史上６頭目の連覇を狙うヘデントールは、美浦Ｗで実戦さながらの３頭併せ。長欠明けの京都記念は８着と不本意な結果だったが、巻き返しへ闘志を燃やす。ダイヤモンドＳを快勝したスティンガーグラスは栗東坂路で軽快な動き。勢いに乗ってＧ１初Ｖへ挑む。

転厩初戦のダイヤモンドＳで重賞初制覇を飾ったスティンガーグラスが、栗東坂路を軽く駆け上がってスタンバイ。この中間、折り合いに注力して調整を重ねてきた成果をにじませながらの最終追い切り。４Ｆ５５秒０−３９秒４−１３秒２を計時し、臨戦態勢を整えた。

課題をクリアしたことを確認した上で、友道師は「しっかり最後まで反応していましたし、前回とはちょっと違うスティンガーグラスを見せられるのでは、と思っています」とうなずく。そして「うちの厩舎に来た時からＧ１を獲らせてあげたい馬だと思っていました。ここもチャンスだと思います」と力を込めた。豊かなスタミナを武器とするステイヤー。大きな期待を胸に淀の３２００メートルの舞台へ送り出す。