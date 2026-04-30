モデルの近藤千尋（36）が29日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。家族の体調の悪さについて語った。

近藤は「うち、築30年のビンテージマンションに住んでいるんですけど、外国人向けなのか、床がカーペットなんです。だからダニとかカビが心配」と語った。

インテリア評論家の水田恵子氏は「カーペットを敷くことで、部屋の空気が良くなると言われています」と、部屋の中に舞い上がるほこりの量が10分の1になるという実験結果を語った。

また、住宅環境評論家の伊香賀俊治氏は「快適な湿度は40〜60％にあるのが大事」と言い、その範囲外だと子供の中耳炎の発症率が3倍から4倍多かったというデータがあると語った。中耳炎は感染症のため、湿度が低いとウイルスが活性化しやすく、高すぎるとカビやダニが増加するのが原因だと説明された。

近藤が「うちの子、結構中耳炎になりやすくて」と言うと、伊香賀氏は「ちょっと心配、そのくらいのマンションですと、断熱もあまりされていませんし」と語った。すると近藤は夫のお笑いコンビ「ジャングルポケット」太田博久が「毎日のようにじんましんが出る」と明かした。

MCのお笑いタレント・明石家さんまが「あんたが原因や！」と言い、ほかの共演者からも「ストレスがたまっているんでしょう」などと突っ込まれると近藤は「違います！絶対湿度のせいだって今、思ったんですけど」と反論していた。

近藤は2015年に太田と結婚。17年に長女、19年に次女、24年に三女を出産した。