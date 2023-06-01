イコラブ佐々木舞香がマクドナルドのCMに初出演！堺雅人と初共演し、頑張る大人が“今日をやりきった“ご褒美で「サムライマック」に食らいつく

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＝LOVEの佐々木舞香が、5月6日から放映開始となる日本マクドナルド「サムライマック」の新TVCMに出演することが明らかになった。販売当初よりアンバサダーを努めている堺雅人とともに、毎日を頑張る大人が1日のご褒美に「サムライマック」を求めるストーリーを描く。

■「サムライマック」期間限定新商品の発売に合わせた新TVCMに

「サムライマック」は2021年4月より肉厚ビーフの新レギュラーメニューとなっており、現在は「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」と「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」の2商品がレギュラー販売中。そしてレギュラー化5周年を迎えたことを記念して、5月7日から5月19日までの期間限定で、新商品「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」を全国のマクドナルド店舗にて夕方5時からの夜マック(R)限定で販売される。

そんな新商品の発売に合わせて全国放映される新TVCMでは、販売当初より「サムライマック」のアンバサダーを務めている堺雅人に加え、マクドナルドのCM初出演となる佐々木舞香が初共演。“今日をやりきった。普通のマックじゃ物足んねえ。”というメッセージのもと、毎日を頑張る大人が1日のご褒美に「サムライマック」を求めるストーリーとなっている。堺と佐々木の“やりきった”真剣な表情と、「サムライマック」に食らいつく表情のギャップにも要注目だ。また、佐々木が出演するオリジナルSNS施策や、Xキャンペーン等も用意されているとのことなので、ぜひマクドナルドの公式サイトであわせてチェックしよう。

■新TVCM概要

タイトル：サムライマック「普通のマックじゃ物足んねえ。」篇（30秒）

放映開始日：2026年5月6日

放送地域：全国（一部地域を除く）

＜内容＞

会議室で商談を終える堺雅人と、オフィスで会議を終える＝LOVE 佐々木舞香。“今日をやりきった“という晴れやかな力強い表情で街中を颯爽と歩き、ふたりがそれぞれ向かったのは同じマクドナルドの店舗。“普通のマックじゃ物足んねえ“と思うふたりが、100%肉厚ビーフを使用した“肉“が特徴の「サムライマック」をおいしそうに頬張り、思わず顔を見合わせてしまうくらいに満足感の高い「サムライマック」の魅力をお伝えする。

■撮影エピソード

●堺と佐々木の初共演はカッチリとしたあいさつからスタート

2021年にレギュラーメニューとなり、2026年4月に5周年を迎えた「サムライマック」の新CMでは、「サムライマック」の“顔”としてお馴染みの堺雅人と、＝LOVEの佐々木舞香が初共演。「すっごい緊張します…」とドキドキした表情を見せていた佐々木が、初めて顔を合わせる堺に向かって丁寧な自己紹介を行うと、堺も分度器で測ったような45度のお辞儀でキッチリとあいさつを返す。“強い意志を持った大人”を演じるふたりらしいやや固めのスタートとなったが、打ち合わせで言葉を交わしているうちにすぐ笑顔が見られるようになり、和やかなムードの中で撮影が始まった。

●シリアスな演技から一転、ふとした言葉で笑いを誘う堺

超一流の商社に勤めるビジネスパーソン役の堺は、大きなテーブルの席に着くと緊張感に満ちた表情で会議に参加。大きなプロジェクトの成功を確信し「今日をやり切った」という表情でノートパソコンを閉じながら立ち上がると、これまでも「サムライマック」CMシリーズで力強い演技を披露してきた堺らしく見事にOKテイクを獲得した。そんなとき、ふと衣装や小道具が気になった堺は自身の左手を見つめながら「そういえば、これまで指輪はなかったような…」と不思議そうな表情を浮かべながらも、「いつの間にか結婚していたのかな（笑）」と、直前のシリアスな雰囲気とは異なる笑顔で周囲の笑いを誘っていた。

●「サムライマック」の完璧な持ち方と食べ方は5年間の蓄積？

それぞれの職場で「今日をやり切った」という達成感を味わいながら仕事を終え、偶然マクドナルドで隣の席に座り「サムライマック」を食べるシーンに臨んだ堺と佐々木。5年前から「サムライマック」のCMに出演し続けている堺が慣れた手つきで「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」を持ち、ガブリと勢いよくかじりつきながらおいしそうな表情を見せると、監督が「さすが堺さん！ 持ち方も食べ方も完璧です！」と大絶賛。堺が照れくさそうな表情で「厳しく“教育”されてきましたから（笑）」とジョークまじりに話すと、スタジオが大きな笑いで包まれた。

●NGが出た理由は…もう1回食べられるから？

前日も仕事をやり切った後の夕食がマクドナルドだったと、熱烈なファンぶりを明かしていた佐々木。「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」を食べるシーンでは「口にソースが付くことを恐れずに」というオーダーどおり、力強さが漲るアクションを披露していました。撮影がスムーズに進むなか、唯一のNGは、あまりのおいしさに「目を閉じないで」という指示を忘れてしまったこと。「もしかして…NGだと、もう1回食べられるから？」と監督に聞かれた佐々木は「バレちゃいました？（笑）」とお茶目なリアクションを見せつつも、次のテイクではしっかりと目を開き、無事にOKとなった。

●人々が行き交う通路を素早くすり抜けるアクションにも挑戦

強い意志を持った主人公がマクドナルド店舗へ向かうシーンでは、通行する人々が縦横無尽に行き交うなか、足早にすり抜けていくという難度の高いアクションに挑戦した堺。監督との入念な打ち合わせを終えた堺は、100人近いエキストラを配した通路を歩きながら歩幅やスピード感のチェックを行っていたが、すぐに感覚がつかめたようで、そのまま本番に臨む。スタートの合図がかかると、堺は一点を見つめるように視線と姿勢を維持しながらスタスタと歩き始めたが、人ごみの中で誰ともぶつかることなくゴール地点までたどり着く完璧な演技を披露。わずか数回のテイクで見事に撮影を完了した。

■出演者インタビュー

――『サムライマック』新TVCM撮影の感想と、マクドナルドのCMで初共演した感想をお聞かせください。

佐々木舞香「緊張してました…してます、今も（笑）」

堺雅人「私は…華やかな気持ちでいっぱいです」

佐々木「ずっとCMで見てたので…まさか自分がマックのCMで堺さんと…」

堺「隣で食べることになるとは。大変光栄でございます」

佐々木「私こそ光栄です」

――佐々木さんはマクドナルドのCM初出演ですが、マクドナルドの思い出があればお聞かせください。

佐々木「本当にマックが大好きで、昨日も実は仕事を頑張った終わりに食べたんですけど…『もう絶対マック食べるぞ！』っていう気持ちで仕事してるんですよ。メンバーと、マックを食べたら“自撮り（写真）”を送り合うっていうのをやってて（笑）。マックを持ちながら『私、食べてるよ』みたいな」

堺「“乾杯”だ」

佐々木「そうです！ それをもう5年くらい前からやってますね」

堺「“マック仲間”なんですね、そのメンバーは」

佐々木「“マック仲間”です（笑）。一緒にお家でご飯食べる時もマックのポテトを大量に買って、一緒にテレビ見ながら食べるとかよくします」

――CMの中で「今日をやりきった」というセリフがありましたが、おふたりが「今日をやりきった」と思える瞬間は、どんなときですか？

堺「毎日、ボクは“いっぱいいっぱい”なんですよ。毎日やり切った。あぁ、今日も無事に終わったなぁ…と」

佐々木「でも、いいことですよね。私はライブをやるので…2時間踊って歌って、終わった後は『やり切った～！』って」

堺「そりゃそうだ！『やり切った』権利ある。ボクはそんなに集中した時間がないかもしれないですね。（佐々木さんは）会場のお客さんと一緒になってやるので、またちょっと雰囲気が違うでしょうね、ライブは」

佐々木「そうですね。ボルテージが、ガッと！」

――頑張った1日のご褒美としてサムライマックを楽しむ姿を描くCMでしたが、おふたりは頑張った日に自分への“ご褒美時間”があれば、どんなことをしていますか？

佐々木「ガッツリご飯を食べる！ ライブの日とか頑張った日はマックを食べることが多くて…お家に帰ってから『終わったぞ！』って、打ち上げで食べることが多いですね」

堺「最近、ひとりで過ごす時間が『すごく贅沢だな』って。若い頃はひとりの時間ってすごく寂しかったりとか…お仕事があんまりなかった時期もあるので嫌だなと思ったんだけど、何もしない時間っていうのがこんなに贅沢なんだと思って。だからスマホとかも持たず『何もしない』をするのがご褒美というか。ボーっとすることって、意識しないとできないなと思って」

佐々木「何かしらしちゃいますよね。わかります」

堺「だから贅沢なご褒美時間は『何もしない』」

――レギュラーメニューになって5周年の『サムライマック』のCMですが、5年前の自分と比べて何か変化を感じることはありますか？

佐々木「いい意味で“適当”になりました。5年前とかの方が『これをやらなきゃ』、『こうしなきゃ』っていうのがあったんですけど、最近は『楽しもう』みたいな気持ちで『大人になったのかな』みたいな。ライブとかも最初は手一杯だったんですけど、こなしていくうちにリアルの楽しさとかも楽しめるようになりました」

堺「なるほどね。受け入れて前に進めるようになったんですか…5年で。すごいですね！ ボクはね、5年前にやっていた仕事…何も変わってないことがわかりました（笑）。でも初めて『サムライマック』のCMに出させていただいて食べた時のことをよく覚えているので、なんかその感動は変わってないけど毎回新鮮っていう。全然変化してないんですが、毎回初心に戻りながら『サムライマック』を食べてるような気がします」

――CMが放映される5月は新生活や環境の変化に慣れない人も出てくる季節ですが、お二人が気分転換やモチベーションを上げるためにやっていることはありますか？

堺「ボクは気分をあまり転換しないですね。気分転換を…したことないかもしれない」

佐々木「落ち込んだりとか…」

堺「落ち込んだらボクはずっと落ち込んだまま、グチグチグチグチ言う…みたいな（笑）」

佐々木「私はカラオケ行ったりとか」

堺「やっぱり救ってくれるのは“歌”なんだ。天職ですね！」

佐々木「お家でも音楽かけて一緒に歌ったりとか。ぜひ歌ってみてください、落ち込んだ時に」

堺「歌わないんですよ。歌っている自分が好きになれない（苦笑）。気分転換で言ったら、よくお風呂に入ります。放っとくと5回も6回もお風呂に入ります」

佐々木「すごい！ 私はお風呂があまり得意ではなくて…大変なので、いつもお風呂入る前はそこで落ち込んじゃいます（笑）」

堺「そんなに大ごと！？ あなたの入浴は（笑）」

佐々木「はい！ 1日の中でいちばん重大な出来事…。『お風呂入らなきゃ～…』って毎日言ってます。勝手にキレイに全部してくれないかな～って（笑）」

堺「モンゴルいいですよ。空気が乾燥してて、みんな手桶とか洗面器でパシャパシャってやって終わりです。日本人が『シャワー浴びたい』って言ったら『なんで？』って。モンゴルがいいかもしれません」

佐々木「ええ!? じゃあ合ってるのかもしれない。モンゴルに行きます！（笑）」

――ゴールデンウィークの季節ですが、おふたりが1週間、何の制限もなく自由に過ごせるなら、どんな過ごし方をしたいですか？

堺「たぶん…ずっと寝てます。ボクは何より睡眠が好きなので」

佐々木「私もです」

堺「あ、そうですか！」

佐々木「私もずっと寝てると思います」

堺「どれくらい寝られるか、ちょっと試してみたいですよ。1週間ですよ。なんならノンストップで（笑）」

佐々木「わかります！ ちょっとやってみたいですけどね（笑）」

堺「食べたら眠くなるじゃないですか。で、寝るじゃないですか。で、起きたらお腹空くじゃないですか。食べるじゃないですか」

佐々木「エンドレスですよね（笑）」

堺「ハハハ！ 一致しました（笑）。ずっとずっと寝ていたい」

――「サムライマック」ファンや新商品の登場を待ちわびるお客さま、CMをご覧になる皆さまにメッセージをお願いします。

堺「レギュラーメニューになって5周年を迎える『サムライマック』 の新CMがスタートします」

佐々木「『今日をやりきった。普通のマックじゃ物足んねえ』という、頑張った1日のご褒美に『サムライマック』を求める大人の姿を描いています」

堺「『炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ』と『炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ』のふたつの商品は現在、大好評レギュラー販売中です！」

佐々木「さらに期間限定、夕方5時からの夜マック限定で『炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ』も新登場します！」

堺「肉だな！」

佐々木「肉でしょ！」

堺「新・本格和風味『サムライマック』を、マクドナルドのお店でぜひお楽しみください！」

■＝LOVE 佐々木舞香出演 オリジナルSNS施策

佐々木舞香がサムライマックのCMに初出演することを記念し、マクドナルド公式SNSでは佐々木出演のオリジナルSNS施策を公開予定。サムライマック×佐々木舞香の様々な表情が楽しめるオリジナル動画や写真が、マクドナルド公式SNSで順次公開されていく。ここでしか見られない佐々木舞香の姿をぜひ楽しもう。

■関連リンク

Xキャンペーンの詳細はこちら

https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/samuraimac_regular/

マクドナルド OFFICIAL SITE

https://www.mcdonalds.co.jp/

＝LOVE OFFICIAL SITE

https://equal-love.jp/