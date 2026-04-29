嵐の二宮和也（42）が29日放送のTBS「6SixTONES」（後8・54）にサプライズ芸能人として登場。嵐のライブが日本映画界の撮影を止めた逸話を披露した。

冒頭でカメラマンに扮（ふん）してスタッフに紛れた二宮。最初に田中樹が気づき、頭を抱え「ダメだって」と絶叫した。メンバー全員が気づき、あいさつを交わした後、二宮は「22分です」と気づくまでかかった時間を冷静なトーンで伝えた、場を盛り上げた。

実はあまり関係性のない7人が仲良くなるためにさまざまな企画に挑戦。その後、二宮が運転する車で移動した。田中樹から「嵐ってすげぇって思うんですか」と聞かれると、18年から行われた全50公演のドームツアー「5×20」のライブを振り返り、「ほぼ日本の映画界が止まってるっていうくらい（映画の）メインのカメラマンが入って」と衝撃の事実を明かした。

「ミュージック系じゃなくて映画のチーフが全員いるみたいな」と説明し、カメラマンからは「今日みんな“撮休になって良かった”って言ってたよ」と言われたエピソードも披露。ライブにカメラマンが集結し、日本映画界の撮影がストップする嵐のレジェンドぶりにSixTONESメンバーは声を出して驚いていた。