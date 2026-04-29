◆第７１回羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日、大井競馬場・ダート１８００メートル、稍重）

今年から１着賞金が６０００万円に増額された、３歳ダートクラシック１冠目に砂のスター候補１３頭（ＪＲＡ３、南関東１０＝トリグラフヒルは出走取り消し）が集結。戸崎圭太騎手騎乗で３番人気のフィンガー（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）が、京浜盃２着のリベンジを果たし、ブルーバードＣに続く重賞２勝目で、ビッグタイトルをつかんだ。好スタートから逃げの手に出ると、直線でも粘り２着ロックターミガンに３馬身差をつけた。勝ち時計は１分５２秒７。

休み明けだった前走の京浜盃は先に抜け出したロックターミガンをとらえきれなかったが、２度目の対戦で逆転。戸崎圭太騎手は、ナルカミとのコンビで制した昨年のジャパンダートクラシック以来となる大井競馬場でのＪｐｎ１制覇を飾った。

２着には１番人気のロックターミガン（西村淳也騎手）、３着には６番人気のロウリュ（吉原寛人騎手）が入った。

田中博康調教師（フィンガー＝１着）「今回はジョッキーとハナに行ければと作戦を立てていた。レースなので、うまくいくか分からなかったが、ジョッキーは大井を知り尽くしているし、いいリズムで乗ってくれた。

１コーナーの入りはスムーズだったが、向正面から厳しい展開になったなと思っていた。競り合ったし、４コーナーでは手が動いていたので、直線は苦しいかなと思っていたので喜びは大きいです。前走より一段階上の落ち着きは見せてくれたし成長を感じます。

次走は予定通り、東京ダービー・Ｊｐｎ１（６月１０日、大井）に行きたいと思っています。東京ダービーの方が向いていると思うし、より強いフィンガーが見せられるように頑張っていきます」