中部空港もきょう、ゴールデンウィークの出国のピークを迎え、朝から多くの旅行客などで混雑しました。きょう出国される皆さんはゴールデンウィークを海外でどのように過ごすのしょうか？

【写真を見る】GW旅行費用は“去年の倍”？｢約3万円の韓国旅行が約8万円に｣ 中部空港の国際線予約は1割減 節約で｢海外のLCC活用｣も

中部空港によりますと、きょうから5月6日までの国際線の予約者数は出国・帰国合わせて約10万人で、去年のゴールデンウィーク期間中の約9割にとどまっているということです。

理由は日中関係の悪化で、北京や西安、大連との路線が全て運休し、中国への直行便が激減していることが大きいと言います。去年5月の中国直行便は、週115便運航していましたが、今では週22便で、約8割も減少しています。

中部空港によりますと、人気の旅先は「台湾・香港」で、次いで「韓国」「東南アジア」ということです。

「ハワイにあんまり行かなくなった…」

（ラオスへ）

「スポーツクライミングて岩に登ってきます。日本にはない岩場を見るのがとっても楽しみです」

みなさんが背負う大きな荷物について、うかがったところ…



「（荷物の重さは）17キロには収めているはず」

タイで、家族とゴルフを楽しむ予定だという男性。選ぶ旅先について伺ったところ

…

（タイへ）

「ハワイにあんまり行かなくなりましたね。円安･ドル高。最近は東南アジア、タイとかベトナムが多いです」

また、兄と妹でこれから韓国旅行だというお2人に、旅行代金について伺うと…



（韓国へ）

「1年前くらい前に行って（当時と比べて）倍くらい。往復でホテルと飛行機込みで（2泊3日）3万ちょいだったんですけど、今回は8万円くらい」

円安の中での皆さんの節約の工夫も、さらに伺いました。



（ベトナムへ）

「早めに予約を取りました」

（オーストラリアへ）

「韓国発券にしている。韓国からオーストラリアに行く便を取って、韓国なら近いので、LCCで韓国へ先に行って（そこから乗る）」

男性は日本に暮らしていますが、韓国を発着する航空券を購入したほうが割安になることに目をつけて、中部空港からインチョン空港を経由してオーストラリアへ向かう6泊7日の旅を楽しむそうです。

そして、こんな人も…

「新年に世界半周したんで。その続きを…」

（パリへ）

「世界一周のチケットを持っていて、新年に半周したんで。その続き」

年明けに家族3人で韓国からベルギーまでを旅したそうですが、今回は1週間の予定でパリ・バルセロナ・シカゴ・ロサンゼルスを回る予定だと言います。

一番の楽しみを聞いたところ…



（子ども）

「大谷さんのホームランボールを取ること」

みなさん、貴重なGW中の休みをどうぞ楽しんでください！中部空港の帰国のピークは5月6日です。