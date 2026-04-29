１９８１年にフジテレビ系で放送が開始された、ドラマ史に残る不朽の名作「北の国から」の放送開始４５周年を記念した「北の国から スペシャルコンサート」が７月１６日、 東京国際フォーラム ホールＡで開催される。

故・田中邦衛さん（２１年死去）が演じた黒板五郎と、その子供の純（吉岡秀隆）、螢（中嶋朋子）の家族が北海道・富良野市の大自然を舞台に繰り広げる、小さな家族の大きな愛の物語。数々の名場面は圧倒的な支持を受け、連続ドラマ２４回の放送後も、８３年に放送された「’８３冬」から「２００２遺言」まで、８本のスペシャル版が放送された。その後も何度も再放送され、富良野のロケ地には数多くの人が”聖地巡礼”に訪れている。

公演では音楽監督として、シンガー・ソングライターの さだまさしが出演する。さだのハミングのみで歌われた「北の国から−遙かなる大地より」のほか「純のテーマ」「螢のテーマ」などの美しい音楽の数々は、日本ドラマ史に刻まれる傑作音楽。ドラマを彩った名曲をトップミュージシャンで編成するスペシャルバンドでおくり、長年にわたり、プロデューサー、アレンジャーとして、さだの音楽活動を支えてきた渡辺俊幸が指揮・音楽監督として参加する。

ステージ上に設置する大型スクリーンには、ドラマの名場面を映し出し、映像と音楽で「北の国から」の世界を体感できるコンサート。また、さだが音楽制作にまつわる秘話やドラマへの想いを語るトークコーナーのほか、ドラマの熱烈なファンとしても知られる漫才コンビ「ますだおかだ」の増田英彦がゲスト出演する。

チケットや料金は５月９日に発表される。